È M91 l’orso radiocollarato in Trentino: lo confermano le analisi genetiche

È M91 l’orso radiocollarato a Cavedago, in Trentino, lo scorso 15 ottobre. La conferma è arrivata con i risultati delle indagini genetiche eseguite sui campioni raccolti durante le operazioni di radiocollaraggio.

L'operazione di cattura era stata condotta dal Corpo forestale trentino con l'ausilio di una trappola a tubo, una struttura in acciaio solitamente del diametro di 1,20 metri, che con uno scatto consente di rinchiudere l'animale senza utilizzare la telenarcosi.

Trappola a tubo della Pat



Da sei mesi i forestali cercavano di individuare e catturare M91, fino ad adesso senza risultati. M91 è quindi diventato ufficialmente il terzo orso munito di radiocollare in Trentino: oltre a questo esemplare maschio ci sono le femmine F7 e F89.

Questa misura è prevista dal Pacobace, il piano d’azione per l’orso bruno, per gli individui che hanno dimostrato eccessiva confidenza nei confronti dell'essere umano. L’applicazione di un radiocollare assicura la possibilità per i forestali di localizzare l’animale e di seguirne gli spostamenti, permettendo così sia di prevenire i rischi ma anche facilitare l'abbattimento in caso di comportamenti giudicati pericolosi.

Grado di pericolosità dei possibili comportamenti di un orso (Fonte: Pacobace)



L'orso aveva ricevuto l'ordinanza di cattura ai fini di monitoraggio dopo che lo scorso aprile si era reso protagonista di un incidente con un uomo nei boschi di Molveno.

Chi è l'orso M91

M91 è un giovane maschio, nato probabilmente alla fine del 2022. Ad aprile aveva seguito un escursionista nei boschi di Molveno per diversi minuti. Non ha mai mostrato comportamenti aggressivi e anche nel caso di Molveno non si era avvicinato eccessivamente all'uomo e non aveva avuto comportamenti aggressivi. All'epoca i tecnici raccolsero tracce e campioni che, successivamente all’analisi del DNA, avevano permesso di risalire all’identità dell’animale.

Nel frattempo era stata intensificata l’attività di monitoraggio ed erano state collocate alcune trappole per la cattura: in una di queste è entrato un orso maschio che la genetica appunto ora conferma essere M91.