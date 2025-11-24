Due gufi delle nevi avvistati sulla spiaggia del lago a Chicago. Il fotografo: “La natura è meravigliosa”

Due gufi delle nevi sono stati avvistati al Montrose Point di Chicago mentre lottavano contro un falco pellegrino. L'incontro sulla spiaggia del lago ha lasciato senza parole.

Due gufi delle nevi sono stati avvistati e fotografati a Chicago sulla spiaggia del lago Michigan all'interno del Montrose Point Bird Sanctuary. Anche se l'area è famosa per attirare un gran numero di uccelli, almeno 300 sono quelle registrate sino ad oggi, l'avvistamento fatto tra venerdì e sabato ha lasciato anche i birdwatcher più esperti a bocca aperta.

I due gufi delle nevi (Bubo scandiacus) infatti erano impegnati in una scena non comune: una lotta con un falco pellegrino (Falco peregrinus). Uno dei fotografi che è riuscito ad assistere alla scena ha raccontato: "Siamo fortunati a vivere in una parte del mondo dove abbiamo la possibilità di vedere uccelli così straordinari".

Il fotografo: "Un falco pellegrino ha attaccato i gufi"

Non capita tutti i giorni di vedere due gufi delle nevi, animali presenti nella regione circumpolare e molto difficili da avvistare in spiaggia, anche se si tratta di quella di un lago. Il contesto ha reso tutto l'avvistamento ancora più raro e interessante agli occhi dei tanti appassionati che questo fine settimana si sono recati al Montrose Point Bird Sanctuary.

Tra loro c'era anche Birder Brad, un utente del gruppo Facebook "Chicago Ornithological Society", che oltre a pubblicare le sue foto ha anche raccontato l'emozione di aver assistito alla lotta per la sopravvivenza dei gufi delle nevi: "A pochi metri di distanza c'era un falco pellegrino pronto a infastidirli. Non appena il falco pellegrino ha iniziato a emettere richiami e a mettersi in posizione di volo, il falco si è messo in posizione difensiva. Poco dopo aver scattato queste foto, il falco pellegrino era già vicino a entrambi i gufi, ma questi lo hanno respinto. La natura è meravigliosa, anche quando è la sopravvivenza del più forte".

Anche Seán Clark, fotografo amatoriale e cittadino di Chicago, ha raccontato la sua esperienza sul gruppo "Fans of the Montrose Point Bird Sanctuary": "Mezza Chicago deve aver visto i gufi delle nevi prima che arrivassi io, ma è stata comunque una sorpresa meravigliosa".

Nell'area della spiaggia infatti numerosi appassionati di foto e osservazione naturalistica sono accorsi per poter immortalare i gufi delle nevi sulla spiaggia, forse per l'unica volta nella loro vita.

Perché l'avvistamento dei gufi delle nevi è così raro

Il Montrose Point Bird Sanctuary, dove sono stati avvistati i due gufi delle nevi, si trova nel Lincoln Park sulla riva del lago Michigan, uno dei cinque grandi laghi dell'America settentrionale. Quest'area attira decine di migliaia di uccelli migratori dove grazie alla compresenza di aree salmastre e terra ferma trovano cibo e riparo ogni primavera e autunno.

All'interno dell'area naturale si trova "The Magic Hedge", una distesa di arbusti e alberi di 150 metri, così chiamata perché attrae un numero elevato di specie di uccelli migratori. Sono oltre 300 le specie di uccelli registrate tra Montrose Point Bird Sanctuary e l'adiacente Montrose Beach Dunes Natural Area. Non a caso si tratta di un'area riconosciuta a livello internazionale proprio per il birdwatching.

I gufi delle nevi non sono rari a Chicago ma la loro presenza è molto variabile e non vengono avvistati ogni anno, e soprattutto non accade mai prima di dicembre. In questo caso invece sono stati avvistati addirittura a metà novembre, segnalando un possibile cambiamento climatico a nord del Circolo Polare Artico, dove vivono durante l'estate. Negli ultimi anni alcuni esemplari decidono di non spostarsi con il sopraggiungere dell'inverno, mentre sempre più decidono di migrare verso il Canada meridionale e il settentrione degli Stati Uniti.

L'avvistamento di questi esemplari quindi indica un possibile boom di avvistamenti nelle prossime settimane.