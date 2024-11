Dormire con un geco in casa è pericoloso?

Non c’è alcun pericolo nel dormire con un geco in casa. Anzi, questi piccoli rettili si nutrono di insetti e possono aiutarci a tenerli lontani.

Avere un geco in casa e, in particolare, dormire con un geco in camera da letto non è affatto pericoloso, anzi, può avere addirittura dei benefici. I gechi sono piccoli rettili inoffensivi che non rappresentano una minaccia per gli esseri umani: non sono velenosi e preferiscono fuggire piuttosto che confrontarsi con i predatori o altri animali più grandi, noi compresi.

Inoltre, i gechi possono essere considerati utili poiché si nutrono di insetti come zanzare e mosche, contribuendo a mantenere l'ambiente domestico più pulito e a diminuire la possibilità di essere punti. Infine, i gechi sono animali notturni e silenziosi, il che significa che la loro presenza non disturberà il nostro sonno.

I gechi in casa sono pericolosi?

I gechi sono rettili assolutamente innocui e ci aiutano inoltre a tenere sotto controllo il numero di animali considerati fastidiosi come zanzare, mosche, ragni e persino blatte. Inoltre, ospitare un geco in casa è considerato di buon auspicio e un portafortuna in diversi paesi del mondo, Italia compresa.

Con l'arrivo dei mesi caldi, i gechi si risvegliano dal torpore invernale e diventano più attivi: dato che questi piccoli animali hanno una spiccata tendenza a vivere anche in ambiente urbano, arrampicandosi sui muri a caccia di insetti, a volte finiscono per entrare tra le mura domestiche, senza avere in realtà nessun particolare interesse per noi.

I gechi possono cadere dal soffitto?

Tutti gli animali possono cadere e anche i gechi possono cascare dal soffitto, nonostante questo accada molto raramente. Questi rettili sono noti per la loro straordinaria capacità di arrampicarsi su superfici verticali e persino di camminare a testa in giù grazie alle loro zampe dotate di minuscoli peli che creano forze di adesione con le superfici.

Tuttavia, occasionalmente, un geco potrebbe perdere la presa e cadere, specialmente se la superficie è scivolosa o polverosa. Nonostante ciò, di solito i gechi non si fanno male in caso di caduta. Tuttavia, la possibilità che un geco cada dal soffitto è molto bassa e in generale non costituisce alcun tipo di pericolo per gli abitanti della casa.

Come allontanare un geco dalla camera da letto

Come abbiamo detto i gechi non costituiscono alcun pericolo per noi esseri umani, ma, se proprio non riusciamo a tollerare la loro presenza in casa, possiamo accompagnarli gentilmente fuori dalla porta, senza fargli del male: spingere un geco fuori dalla finestra non è, infatti, un'operazione troppo complicata poiché queste piccole lucertole tenderanno naturalmente a scappare. Con un qualsiasi oggetto morbido possiamo raggiungerli nei punti più alti e spingerli delicatamente verso l'uscita più vicina.

Di solito questa operazione richiede pochi secondi, perché i gechi sanno bene come entrare e uscire dalle nostre case e conoscono le vie di fuga. È però molto importante però fare attenzione, perché i gechi sono animali estremamente delicati e si rischia di ferirli inutilmente se si usa troppa foga o se tentiamo di afferrarli con le mani.

Inoltre, come molte altre lucertole, anche i gechi possono deliberatamente automutilarsi staccando la coda (autotomia) per confondere eventuali predatori e darsi alla fuga. Per questo motivo è meglio non stressarli troppo poiché, anche se la coda ricrescerà, si rischia solamente un inutile dispendio di energie per il piccolo rettile selvatico.