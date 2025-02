Cosa significa quando entrano le cimici in casa in inverno e perché ce le ritroviamo dentro anche quando fa freddo

Le cimici entrano in casa durante l'inverno perché cercano un rifugio al chiuso per sfuggire al freddo. Ci sono però alcuni accorgimenti per evitare di averle come coinquiline.

Le cimici prendono d'assalto le nostre case soprattutto in estate e autunno, quando il clima è più caldo, tuttavia, può capitare di trovarle con una certa frequenza in casa anche nei mesi invernali. Questo accade per una serie di motivi precisi legati alla specie più diffusa e alle particolari condizioni climatiche.

Esistono diverse specie di cimici, ma due tra le più comuni in Italia sono la cimice verde (Nezara viridula) e la cimice asiatica (Halyomorpha halys). La prima è tipica delle nostre zone ed è riconoscibile per il suo colore verde brillante, mentre la seconda è originaria dell’Asia ed è di colore marrone. Quest’ultima è particolarmente temuta dagli agricoltori perché si nutre delle colture e può causare gravi danni. Durante l’inverno, è più facile imbattersi nella cimice asiatica marrone perché rispetto alla cimice verde, che predilige temperature più miti, tende a cercare rifugio al chiuso per sfuggire al freddo.

Cosa fanno le cimici durante l'inverno?

Le cimici non scompaiono completamente con il freddo, ma adottano strategie per sopravvivere. Quando le temperature si abbassano, cercano un riparo sicuro in cui trascorrere la stagione in una sorta di "letargo" chiamato diapausa, che accomuna molti insetti come anche ragnetti rossi e zanzare. Durante questo periodo, riducono drasticamente la loro attività e il loro metabolismo rallenta, permettendo loro di resistere anche per mesi senza nutrirsi.

Gli ambienti ideali per la loro sopravvivenza invernale sono quelli caldi e asciutti, come intercapedini nei muri, solai, garage e, appunto, le case. In natura, possono trovare rifugio sotto la corteccia degli alberi o tra le foglie secche, ma le abitazioni offrono condizioni ancora migliori, come una temperatura stabile e l’assenza di predatori. Per questo motivo, capita di trovarle in casa anche in pieno inverno, magari nascoste dietro i mobili o vicino alle finestre. Spesso rimangono immobili per settimane, ma con un improvviso aumento della temperatura, ad esempio accendendo il riscaldamento, possono riattivarsi e iniziare a muoversi in cerca di un’uscita.

Perché le cimici entrano in casa quando fa freddo?

Le cimici si rifugiano nelle casa per sopravvivere al freddo. Le case offrono un ambiente ideale, con temperature stabili e un riparo sicuro da predatori e intemperie. Solitamente, questi insetti entrano in casa in autunno prima che il freddo diventi intenso. Lo fanno attraverso piccole fessure, infissi mal sigillati o spazi aperti come prese d’aria e camini. Una volta dentro, cercano angoli tranquilli dove trascorrere l’inverno, spesso in gruppi che possono anche essere numerosi. Non è raro trovarli dietro quadri, mobili o nelle intercapedini delle pareti.

La loro presenza diventa più evidente quando le temperature aumentano. Ad esempio, nelle giornate invernali più soleggiate o quando si accende il riscaldamento: per loro è un primo segnale che la bella stagione sta arrivando e così iniziano a muoversi.

Come evitare che le cimici entrino in casa

Anche se le cimici non sono pericolose per gli esseri umani e non causano danni strutturali, la loro presenza non è gradita alle persone perché rilasciano un odore decisamente sgradevole quando si sentono minacciate.

Per evitare di ritrovarle dentro casa è utile chiudere bene eventuali punti di ingresso come porte e finestre. Le cimici infatti riescono a infilarsi attraverso fessure anche molto piccole. In presenza di prese d'aria, anche minime, è utile sigillarle con silicone, spugne isolanti o spazzole. Anche installare zanzariere, per lo stesso motivo, è un buon metodo per tenerle alla larga.

È importante anche evitare di lasciare luci accese vicino a porte e finestre nelle ore serali. Le cimici sono attratte dalle fonti luminose e potrebbero essere spinte a entrare. Inoltre, si può ridurre la presenza di cimici in giardino o sul balcone rimuovendo foglie secche che potrebbero essere il loro primo rifugio quando le temperature si abbassano, prima di cercare riparo in casa.

Se invece le troviamo già trovano già in casa il metodo più efficace per rimuoverle è prenderle delicatamente con un pezzo di carta o un bicchiere e liberarle all’esterno, oppure usare un aspirapolvere e poi svuotare subito il sacchetto.