Cimici in casa in autunno: perché entrano, cosa le attira e i metodi per allontanarle

Le cimici entrano in casa soprattutto per trovare riparo dal freddo e dalle intemperie. Tenerle lontane dalle mura domestiche può essere molto difficile, ma grazie ad alcuni accorgimenti è possibile ridurre significativamente il problema e convivere più serenamente con la presenza di questi piccoli ospiti indesiderati.

Le cimici sono insetti appartenenti all'ordine dei rincoti o emitteri, e ne esistono tantissime specie diverse. Tra le più comuni e diffuse in Italia ci sono sicuramente la cimice asiatica o marrone (Halyomorpha halys), una specie invasiva arrivata da Oriente, e la nostrana cimice verde (Nezara viridula). Questi piccoli intrusi spesso si fanno strada nelle nostre case attirate da un rifugio ideale dalle intemperie, per ripararsi dall'inverno in attesa della primavera o semplicemente perché abbondano in zone rurali o agricole.

Evitare che entrino in casa può essere davvero molto complicato se all'esterno questi insetti sono presenti in gran numero. L'unico modo davvero efficace per tenerle lontane è tappare buchi e fessure e utilizzare zanzariere. Anche in questo caso, comunque, le cimici probabilmente riusciranno a trovare un modo per intrufolarsi in casa, ma perlomeno l'invasione diventerà più gestibile.

Perché le cimici entrano in casa

Le cimici, in particolare la cimice asiatica e la cimice verde, entrano nelle nostre case soprattutto per proteggersi dal freddo e dalle condizioni meteorologiche avverse. Durante l'autunno, infatti, quando le temperature iniziano a calare, questi insetti cercano rifugi caldi e asciutti dove poter sopravvivere all'inverno in attesa della primavera. Le nostre case offrono perciò un ambiente ideale: calde, protette e con numerosi nascondigli tra soffitte, ripostigli, sgabuzzini e semplici infissi in legno.

Inoltre, le cimici sono attratte come altri insetti dalle luci artificiali delle abitazioni, che spesso le attirano facilitando l'ingresso tra le mura domestiche. In zone rurali o agricole, soprattutto in prossimità di grosse distese di campi, le popolazioni di cimici sono enormemente più elevate a causa della presenza di coltivazioni, ed è perciò ancora più probabile – se non inevitabile – che questi insetti si introducano nelle nostre case prima o poi, anche semplicemente per caso, volando qua e là in cerca di cibo o di un partner.

Un altro fattore che può favorire l'ingresso delle cimici nelle case è quindi anche la presenza di vegetazione vicina, in giardino o sui balconi, come alberi, siepi e piante rampicanti, che offrono un percorso diretto e irresistibile per questi insetti verso le abitazioni. Le cimici sono infatti animali fitofagi, ovvero che si nutrono di foglie e frutti delle piante che pungono con i loro apparati boccali specializzati. Alcune piante coltivate o ornamentali, chiaramente a seconda delle specie in questione, potrebbero quindi attirarle ulteriormente.

Come evitare che le cimici entrino in casa

Evitare che le cimici entrino in casa può essere un'impresa davvero ardua se fuori dalla finestra questi insetti abbondano. Oltre che in volo, le cimici possono infatti facilmente intrufolarsi tra crepe, infissi e fessure, anche molto piccole. Tuttavia, con alcuni accorgimenti possiamo ridurre, almeno in parte, queste invasioni. Per prima cosa, è importante sigillare tutte le fessure e crepe che si possono trovare nelle pareti, nelle finestre e nelle porte. Questo impedirà alle cimici di sfruttare anche le più piccole aperture per entrare in casa.

L'installazione di zanzariere su finestre e porte è un altro passo fondamentale: assicuratevi che le zanzariere siano ben installate e prive di buchi o aperture, poiché anche il più piccolo foro potrebbe essere sufficiente per far passare una cimice. Inoltre, è consigliabile anche applicare guarnizioni intorno a porte e finestre per chiudere eventuali spazi attraverso cui questi insetti potrebbero entrare.

Un altro accorgimento utile è controllare l'illuminazione esterna. Le cimici sono attratte dalle luci artificiali, in particolare dalle lampadine a incandescenza, quelle più diffuse. Per cui, ridurre l'uso di luci esterne durante la notte, o utilizzare lampadine a LED che sono meno "attraenti" per gli insetti in generale, può dare una grossa mano ad attirarne meno. Infine, spesso le cimici entrano in casa perché ce le portiamo noi, insieme al bucato. Controllare la biancheria e il bucato rimasti fuori ad asciugare, riduce la probabilità di portare accidentalmente qualche cimice dentro casa.

Quali sono i migliori metodi per allontanarle

Se nonostante tutte le precauzioni prese le cimici riescono comunque a entrare in casa, esistono alcuni modi per allontanarle senza fargli del male. In commercio si trovano raccoglitori e "aspirapolvere" specifici progettati appositamente per raccogliere insetti e ragni. Questi dispositivi permettono di catturare le cimici senza danneggiarle, per poi liberarle all'esterno. Raccogliere gli insetti, anche semplicemente con un barattolo o altri sistemi più "casalinghi", è probabilmente l’unico modo per sbarazzarsene senza fargli del male.

Alcuni oli essenziali, come l'olio di neem o l'olio di menta piperita, potrebbero inoltre essere utilizzati come repellenti naturali. Spruzzare questi oli vicino a finestre e porte potrebbe aiutare a tenere lontane le cimici. Tuttavia, le cimici sono animali abbastanza tenaci, resistenti e abbondanti. Queste accorgimenti potrebbero quindi non bastare per tenerle lontane. Ma sebbene sia quasi impossibile evitare completamente l'ingresso di questi insetti in casa, seguendo questi consigli è possibile ridurre significativamente il problema e convivere più serenamente con la presenza di questi piccoli ospiti indesiderati.