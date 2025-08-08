Cucciolo di orso incastrato in un cancello in Trentino: è sparito nel bosco

Un giovane orso è stato avvistato mentre vagava per le strade di Vezzano, in Trentino, per poi finire incastrato in un cancello. L'orsetto era senza madre e ha fatto perdere le proprie tracce sparendo nel bosco.

Un giovane orso è stato avvistato mentre vagava per le strade di Vezzano, frazione del Comune di Vallelaghi, in Trentino. L'animale è stato ripreso mentre era incastrato in un cancello, probabilmente nel tentativo di uscire dal cortile di un'abitazione.

L'episodio si è verificato il 6 agosto, e ne ha dato notizia il Comune che ha confermato l'avvistamento e fatto sapere che l'orsetto è tornato nel bosco, dove ha fatto perdere le proprie tracce.

L'avvistamento dell'orso incastrato in Trentino: era senza la mamma

Secondo l'ultimo Rapporto Grandi Carnivori diffuso dalla provincia di Trento, sul territorio c'è una popolazione stabile di 98 orsi bruni, con una forchetta che va da 86 a 120 individui, esclusi i piccoli dell'anno. È stata rilevata invece la presenza di almeno 12 nuove cucciolate, per un totale di almeno 26 piccoli.

L'individuo avvistato a Vezzano era infatti un giovane, ma secondo le immagini diffuse in rete, vagava senza la madre. Una situazione pericolosa per il piccolo dato che i cuccioli necessitano di almeno due inverni da trascorrere in tana con la madre prima di avere gli strumenti per essere indipendenti.

La vita non è facile neanche per i giovani orsi appena diventati indipendenti: spesso vengono visti aggirarsi a ridosso dei centri urbani per sfuggire alla competizione con i maschi adulti dominanti.

In attesa di chiarire l'età dell'esemplare avvistato nella frazione di Vallelaghi, il Comune invita i residenti a restare vigili e a inviare alle autorità eventuali segnalazioni.

La conferma del Comune: "Non ci sono stati altri avvistamenti"

Con un messaggio firmato dal sindaco Lorenzo Miori e pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale, il Comune di Vallelaghi, a cui fa capo la frazione di Vezzano, fa sapere che "A seguito della segnalazione, il personale del Corpo Forestale è prontamente intervenuto sul posto. L’animale è stato visto attraversare la strada provinciale per poi allontanarsi nel bosco".

"La successiva ricognizione ha confermato l’allontanamento dal centro abitato e, al momento, non si registrano altri avvistamenti – si legge nel post – Invito tutti a segnalare tempestivamente eventuali presenze di fauna selvatica nelle aree urbane, contattando la Centrale Unica di Emergenza al numero 112″.