Un cucciolo di orso è stato investito e ucciso in Trentino

Un cucciolo di orso è stato investito e ucciso domenica 8 maggio sulla strada tra Santa Massenza e Castel Toblino, in Trentino. Un altro orsetto, il fratellino che era con lui, si sarebbe salvato. Nel 2024, nella regione, sono nati almeno 26 cuccioli, 9 orsi sono morti, di questi 3 erano cuccioli dell'anno.

Un orsetto è stato investito e ucciso in Trentino. È successo alle ore 12 di domenica 8 maggio, lungo il tratto di strada che collega Santa Massenza e Castel Toblino, nella Provincia Autonoma di Trento. Sul posto sono intervenute le Forze dell'ordine, per il cucciolo non c'è stato niente da fare.

Cosa è successo all'orsetto investito in Trentino

È stato fatale l'impatto con un'auto per un cucciolo di orso morto nella tarda mattinata di domenica sulla strada 45 bis nota come Gardesana. Secondo quanto ricostruito, il piccolo sarebbe sbucato improvvisamente fuori da una curva rendendo impossibile al conducente dell'auto evitare l'impatto. L'automobilista sarebbe fuggito e tutt'ora irreperibile.

Il piccolo è morto sul colpo, mentre un altro piccolo, probabilmente un fratellino che era con lui, è riuscito a mettersi in salvo e poi si è dileguato nella boscaglia. Il cucciolo morto ora sarà sottoposto ad analisi genetica.

Come stanno gli orsi in Trentino

Recentemente la Provincia Autonoma di Trento ha diffuso l'ultimo Rapporto Grandi Carnivori con i dati del 2024 relativo alla presenza di orsi, lupi, linci e sciacalli dorati sul territorio. Per quanto riguarda gli orsi, l'ultima stima disponibile resta quella del 2023: 98 esemplari, con una forchetta che va da 86 a 120 individui, esclusi i piccoli dell'anno. È stata rilevata invece la presenza di almeno 12 nuove cucciolate, per un totale di almeno 26 piccoli. Nel 2024 è stata registrata invece la morte di 9 orsi, 3 dei quali piccoli dell’anno.