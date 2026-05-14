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14 Maggio 2026
11:14

Crocchette per cani al riso e maiale Colella ritirate dal mercato: il richiamo del Ministero della Salute

Il prodotto della marca Colella di crocchette al riso e maiale sottoposto al richiamo è quello venduto nel sacco da 15 chili e riguarda il lotto 26C12A12003 con data di scadenza a marzo 2027.

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di Redazione Kodami
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Crocchette (foto d’archivio)

Il Ministero della Salute ha diffuso una nota per il richiamo delle crocchette per cani di marca Colella al gusto di riso e maiale: non date da mangiare ai vostri cani questo prodotto.

Non è la prima volta che accade per questo brand e anche il motivo è sempre lo stesso: la "sospetta contaminazione da SOA non conformi". SOA è l'acronimo di "Sottoprodotti di Origine Animale" e quando c'è la dicitura "non conforme" vuole dire che sono state sostanzialmente non seguite nella preparazione le regole previste dal Regolamento della Comunità europea 1069/2009.

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Il richiamo del Ministero della Salute

Il prodotto sottoposto al richiamo è quello venduto nel sacco da 15 chili e riguarda il lotto 26C12A12003 con data di scadenza a marzo 2027.

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Prima le crocchette Radames, ora quelle di marca “Colella”. Perché il Ministero della Salute sta richiamando i prodotti

I prodotti con cui vengono lavorati questi cibi per animali non sono destinati all'alimentazione per gli esseri umani e derivano ad esempio da scarti di macellazione o grassi e proteine trasformate. Qualora non siano stati appunto rispettati i metodi di lavorazione, le crocchette possono contenere batteri come la Salmonella che causano infezioni gastrointestinali e sistemiche. Sul sito del Ministero non vi è però riferimento a questo genere di batteri ma appunto si parla genericamente della avvenuta contaminazione. Anche in questo caso per quanto riguarda i sintomi il monitoraggio è importante se si notano episodi di diarrea o vomito, l'inappetenza, l'eccessivo abbeverarsi da parte dell'animale e l'astenia.

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