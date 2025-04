Così nasce un bradipo: il momento del parto ripreso in un giardino zoologico del Minnesota

Nato un cucciolo di bradipo di Hoffmann all'interno del Como Park Zoo & Conservatory che si trova in Minnesota, negli Stati Uniti. I visitatori e lo staff hanno potuto assistere all'evento dopo che la mamma, Sago, ha portato avanti la gravidanza per 11 mesi e mezzo.

In natura difficilmente un essere umano avrebbe potuto assistere a quello che è un momento intimo e importantissimo nella vita di qualsiasi creatura vivente: la nascita di una nuova vita. I visitatori e i membri dello staff del Como Park Zoo & Conservatory che si trova in Minnesota, negli Stati Uniti, hanno potuto osservare il momento in cui una femmina di bradipo di Hoffmann, chiamata Sago, ha partorito il suo cucciolo.

Il piccolo è nato il 2 aprile dopo un periodo di gestazione che per questa specie, chiamata anche "bradipo didattilo" perché ha due dita, dura circa 11 mesi e mezzo.

""È stato un'esperienza piuttosto surreale per i pochi di noi che hanno potuto assistere al parto – ha dichiarato ai media locali Jessica Scheller, dipendente del giardino zoologico – Un momento davvero emozionante e alcune persone erano in lacrime, come me".

I veterinari sospettavano che Sago fosse incinta perché era stata messa insieme a un maschio di nome Ziggy per la riproduzione. Sebbene i bradipi non mostrino segni visibili durante la gravidanza, gli esperti avevano notato da parte sua un maggiore appetito nei giorni precedenti il ​​parto.

Il motivo per cui un evento del genere suscita emozioni forti anche nei dipendenti della struttura è perché le specie ospitate fanno parte di programmi di salvaguardia e tutela di animali che non possono essere rilasciati in natura. Sago, infatti, è arrivata in Minnesota nell'aprile 2023 e il padre del cucciolo, Ziggy, un mese dopo. Entrambi i genitori fanno parte di un programma di riproduzione voluto dell'Associazione americana degli Zoo e degli Acquari e del Piano di Sopravvivenza delle Specie, come specificato in un comunicato stampa ufficiale del Como Park Zoo & Conservatory.

Una femmina di bradipo può impiegare fino a un anno per crescere il proprio cucciolo. I veterinari della struttura hanno anche precisato che prima di determinare il sesso del piccolo bisognerà aspettare perché c'è una lunga fase di cura da parte della madre che non consente di avvicinarsi al piccolo, tanto che anche il padre non può avvicinarsi troppo a rischio di essere scacciato dalla sua compagna.