Cosa succede se il cane mangia gli insetti?

Può capitare che il cane insegua e mangi un insetto. Nella maggior parte dei casi non accade nulla, tuttavia ci sono alcune specie come api, vespe e bruchi di processionaria che possono essere molto pericolosi.

Chi vive con un cane lo sa bene: tutto ciò che si muove, vola o striscia può diventare, anche solo per pochi istanti, una preda irresistibile, soprattutto per quei cani che hanno una spiccata motivazione predatoria. Può quindi capitare che il nostro amico a quattro zampe catturi e mangi un insetto, che sia una mosca entrata in casa dalla finestra oppure un coleottero trovato al parco. Nella maggior parte dei casi, non succede assolutamente nulla. Molti insetti non sono tossici né pericolosi e vengono semplicemente digeriti senza problemi.

Tuttavia, ci sono alcune eccezioni che potrebbero mettere a rischio la salute del nostre cane. Alcuni insetti, come vespe, api e calabroni, possono pungerlo dall'interno, mentre i bruchi di processionaria possiedono peli urticanti che possono provocare danni anche molto gravi. I cani sono pur sempre carnivori e possono farlo per diverse ragioni: istinto predatorio, curiosità, gioco o, in alcuni casi, per noia. Vediamo quindi più nel dettaglio quali sono gli insetti da cui è meglio tenere il nostro cane alla larga e quando bisogna preoccuparsi o intervenire.

Quali sono gli insetti potenzialmente pericolosi per i cani?

Vespe, api e calabroni potrebbero pungere la bocca, la lingua o la gola del cane



Anche se la maggior parte degli insetti non rappresenta un vero e proprio pericolo per il nostro cane, soprattutto se ne mangia uno solo, ce ne sono alcuni che possono essere molto dannosi o addirittura pericolosi per il nostro amico. Naturalmente, intorno a noi vivono migliaia di specie diverse di insetti ed è molto difficile descrivere o anche solo capire quali effetti potrebbe avere ogni singolo insetto sul cane. Tuttavia, ci sono alcune specie o gruppi che sicuramente possono essere pericolosi:

Api, vespe e calabroni : il rischio principale è rappresentato dal loro pungiglione. Se il cane afferra o ingerisce uno di questi imenotteri, l'insetto potrebbe facilmente reagire pungendolo all'interno della bocca, sulla lingua o in gola, provocando dolore, gonfiore e, nei casi più gravi, difficoltà respiratorie. Inoltre, alcuni cani potrebbero anche essere allergici al veleno e andare in shock anafilattico.

: il rischio principale è rappresentato dal loro pungiglione. Se il cane afferra o ingerisce uno di questi imenotteri, l'insetto potrebbe facilmente reagire pungendolo all'interno della bocca, sulla lingua o in gola, provocando e, nei casi più gravi, difficoltà respiratorie. Inoltre, alcuni cani potrebbero anche essere allergici al veleno e andare in shock anafilattico. Bruchi di processionaria: sono tra gli insetti più pericolosi in assoluto per i cani. Il bruco di una processionaria è infatti ricoperto di peli urticanti che possono provocare danni anche molto gravi in caso di contatto con bocca, naso e occhi, tra cui eritema, rossore, formazione di vescicole fino alla necrosi dei tessuti. Anche solo un piccolo contato diretto, senza che il cane lo mangi, può essere pericolo. Bisogna quindi stare sempre attenti quando si passeggia al parco o in natura, soprattutto dove ci sono molti pini.

Ci sono sicuramente altre specie di insetti in grado di rilasciare sostanze tossiche o urticanti. Tuttavia, sono senza dubbio più difficili da incontrare oppure da riconoscere per un occhio inesperto, con il rischio di confonderle con specie invece innocue e creare così inutile allarmismo. Vespe, api e processionarie, sono al contrario insetti molto comuni sia in natura che in ambiente urbano e non è così complicato riuscire a identificarli.

Cosa succede se il cane mangia un insetto?

I bruchi di processionaria (ma più in generale tutti quelli pelosi) sono molto pericolosi per in nostri cani



Molti cani, soprattutto quelli più curiosi o con una forte motivazione predatoria, tendono più spesso di altri a inseguire e ad afferrare insetti, sia in casa che durante un passeggiata all'aperto. Se escludiamo quindi le specie più pericolose già citate, cosa accade a un cane quando mangia un insetto? Come già anticipato in apertura, non succede assolutamente nulla nella maggior parte dei casi, tuttavia molto dipende anche da quanto spesso lo fa. Ecco quindi un elenco degli insetti più comuni e delle possibili conseguenze:

Mosche : se il cane ha mangiato una o più mosche, quasi sempre non succede nulla e possiamo stare tranquilli.

: se il cane ha mangiato una o più mosche, quasi sempre non succede nulla e possiamo stare tranquilli. Cimici : non sono tossiche, ma rilasciano una sostanza dall'odore molto sgradevole che potrebbe causare nausea o fastidio al cane.

: non sono tossiche, ma rilasciano una sostanza dall'odore molto sgradevole che potrebbe causare nausea o fastidio al cane. Lucciole : contengono sostanze tossiche che, se ingerite in grandi quantità, potrebbero causare qualche problemino gastrointestinali, ma non è così facile incontrarle.

: contengono sostanze tossiche che, se ingerite in grandi quantità, potrebbero causare qualche problemino gastrointestinali, ma non è così facile incontrarle. Farfalle e falene : di solito innocue, ma alcune specie potrebbero contenere sostanze tossiche.

: di solito innocue, ma alcune specie potrebbero contenere sostanze tossiche. Bruchi : la maggior parte è innocua, ma le specie "pelose" (come appunto la processionaria) possono essere urticanti e potenzialmente pericolose.

: la maggior parte è innocua, ma le specie "pelose" (come appunto la processionaria) possono essere urticanti e potenzialmente pericolose. Scarafaggi, blatte e grilli: generalmente non sono insetti tossici, ma alcuni potrebbero anche trasmettere parassiti.

Più in generale, se il nostro cane ha mangiato un insetto e non mostra sintomi legati a problemi gastrointestinali, cambiamenti dell'umore o nel suo abituale comportamento, non c'è motivo di preoccuparsi. In ogni caso, alcuni cani potrebbero essere comunque allergici o più sensibili a determinate sostanze presenti negli insetti o avere qualche piccolo fastidio. Proprio per questo, è sempre meglio cercare di evitare che mangino insetti, anche se sembrano innocui.

Perché i cani mangiano gli insetti e quando lo fanno?

Sarebbe sempre meglio cercare di evitare che il nostro cane mangi insetti, anche se sembrano innocui



I cani, anche a seconda della razza, dell'età e della propria personalità, possono essere attratti o mangiare insetti per diversi motivi. Un insetto che vola o si muove attira facilmente l'attenzione di un cane, soprattutto se è giovane ed esuberante, e anche la semplice curiosità può spingerlo a mangiarlo. Altre volte, avviene perché il nostro amico a quattro zampe è pur sempre un predatore e potrebbe inseguire e catturare insetti anche semplicemente per puro istinto di caccia o per gioco.

Tuttavia, in alcuni casi potrebbe farlo anche per noia. Se un cane non ha stimoli adeguati, esce poco o ha pochi momenti di interazione con i propri umani, potrebbe iniziare a dirottare la sua attenzione verso gli insetti. Se questo comportamento diventa però troppo frequente o persino ossessivo, potrebbe allora essere un segnale di forte stress o profonda frustrazione. In questi casi, è sempre importante rivolgersi a un veterinario esperto in comportamento per valutare l'origine del problema e trovare soluzioni adatte al caso specifico.