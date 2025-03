Cosa significa quando vediamo una tartaruga

La tartaruga in molte culture del mondo è simbolo di longevità, forza e fortuna. Protagonista di miti, è anche un prezioso indicatore della salute del mare. Vederla è un segno positivo sia non solo nella superstizione ma anche a livello ecologico.

Le tartarughe nelle culture di tutto il mondo sono simbolo di saggezza e longevità, protagoniste di miti e leggende ancora tramandate di generazione in generazione. Vederne una nel suo ambiente naturale è sempre salutato come un evento ricco di significato. Oltre al loro forte valore simbolico, questi animali hanno un ruolo fondamentale negli ecosistemi marini e sono indicatori della qualità dell’ambiente in cui vivono.

Tartaruga, animale da miti e leggende

Le tartarughe appartengono all’ordine dei rettili e popolano la Terra da oltre 200 milioni di anni. Ne esistono molte specie, sia terrestri che marine, ma due delle più conosciute nei nostri mari sono la Caretta caretta e la tartaruga verde (Chelonia mydas).

La Caretta caretta è la più diffusa nel Mediterraneo. Riconoscibile per il suo guscio rossastro e la testa massiccia, può raggiungere il metro di lunghezza e pesare fino a 140 chili. Trascorre gran parte della vita in mare aperto, ma torna sulle spiagge per deporre le uova, ed è proprio questo il momento in cui può essere avvistata anche molto vicina a lettini e ombrelloni, per questo è bene sapere cosa fare e soprattutto non fare in simili situazioni.

La Caretta caretta è tra le più diffuse al mondo e quella maggiormente presente in Italia. Si riconosce per il guscio dalle sfumature bruno–rossastre



La tartaruga verde, più rara nel Mediterraneo, è una delle specie più grandi, può superare infatti i 200 chili di peso. Il suo nome deriva dal colore verde del grasso sotto la pelle, dovuto alla dieta erbivora. Anche se alcuni individui stanno provando a nidificare al Sud Italia la popolazione è ancora fortemente a rischio.

Oltre alla loro importanza ecologica, queste e altre tartarughe dei mari del mondo sono importanti indicatori biologici della salute delle acque: la loro presenza suggerisce un ecosistema equilibrato e ricco di vita, mentre il loro declino può segnalare problemi ambientali come inquinamento o pesca eccessiva.

Per questo fin dall’antichità la tartaruga è stata protagonista di racconti e miti in diverse culture. La sua capacità di vivere a lungo, la lentezza e il guscio protettivo l’hanno resa simbolo di forza, saggezza e stabilità. In Asia, prevalentemente in Cina e in Giappone, la tartaruga è associata alla longevità e alla protezione divina. Secondo la tradizione taoista, il suo guscio rappresenta il cielo e la terra, ed è considerata una delle quattro creature sacre insieme al drago, alla fenice e alla tigre.

La tartaruga liuto (Dermochelys coriacea) è la più grande del mondo, vive nei mari caldi ma la sua sopravvivenza è minacciata



Per i nativi americani, la tartaruga è legata alla creazione della terra. Secondo la leggenda degli Irochesi, il mondo si sarebbe formato sul dorso di una tartaruga gigante. Nella mitologia greca, la tartaruga è legata a Ermes, il messaggero degli dei, che secondo il mito costruì la prima lira utilizzando un guscio di tartaruga. Ancora oggi nella Grecia contemporanea la tartaruga è simbolo di incontri fortunati e del legame con il mondo magico.

Cosa simboleggia la tartaruga

La tartaruga, con il suo aspetto pacifico e la sua resistenza, è un simbolo potente in molte culture.

I suoi principali significati simbolici includono:

Longevità : molte tartarughe vivono oltre i cento anni, alcuni come la tartaruga Jonathan ben 190, e per questo nel tempo sono diventate emblema della saggezza acquisita durante una lunga vita;

: molte tartarughe vivono oltre i cento anni, alcuni come la tartaruga Jonathan ben 190, e per questo nel tempo sono diventate emblema della saggezza acquisita durante una lunga vita; Eternità : in alcune tradizioni il loro aspetto è associato a tempi remoti, e questo le ha rese simbolo di immortalità;

: in alcune tradizioni il loro aspetto è associato a tempi remoti, e questo le ha rese simbolo di immortalità; Resilienza : grazie al guscio protettivo e alla capacità di sopravvivere in ambienti difficili, rappresentano la resistenza alle avversità;

: grazie al guscio protettivo e alla capacità di sopravvivere in ambienti difficili, rappresentano la resistenza alle avversità; Forza : nonostante il loro aspetto tranquillo, le tartarughe sono incredibilmente forti e resistenti;

: nonostante il loro aspetto tranquillo, le tartarughe sono incredibilmente forti e resistenti; Felicità e abbondanza : in alcune culture asiatiche avvistare una tartaruga è considerato un portafortuna per una vita lunga e serena. Purtroppo però questa credenza ha portato alla caccia di alcune specie per ottenere dei portafortuna;

: in alcune culture asiatiche avvistare una tartaruga è considerato un portafortuna per una vita lunga e serena. Purtroppo però questa credenza ha portato alla caccia di alcune specie per ottenere dei portafortuna; Famiglia: il legame tra le tartarughe e il luogo di nascita le rende un simbolo di radici e legami familiari. Le femmine infatti tornano sempre a deporre le uova sulla stessa spiaggia in cui sono nate.

Le protezioni intorno ai nidi di tartaruga in Grecia. Dato che nidificano sempre sulle stesse spiagge i volontari durante la stagione calda monitorano aree precise



La tartaruga è considerata un portafortuna

Nel corso della storia la tartaruga è stata spesso vista come un portafortuna, soprattutto tra le comunità di pescatori. Questa credenza non è solo una superstizione, ma si basa su un dato reale: la presenza di tartarughe marine è un buon indicatore della salute del mare.

Le tartarughe, infatti, si nutrono di meduse e alghe, e così contribuiscono a mantenere l’ecosistema equilibrato. Basti pensare che nel Mar Rosso le tartarughe mappano le foreste marine meglio dei satelliti, alcune specie dell'area si nutrono di fanerogame marine, un gruppo di piante marine di grande importanza perché forniscono riparo a una grande varietà di animali, ma soprattutto perché assorbono il carbonio blu.

Le tartarughe nutrendosi prevalentemente di meduse e alghe contribuiscono a mantenere l’ecosistema equilibrato



Inoltre, prediligono acque pulite e ricche di cibo. Per questo motivo, per i pescatori vedere una tartaruga era considerato un segno di buon auspicio: significava che il mare era fertile e che la pesca sarebbe stata abbondante.

Ancora oggi, in alcune culture, le statue di tartaruga vengono posizionate in casa o nei luoghi di lavoro per attirare energia positiva e stabilità. Ai giorni nostri però sappiamo che le tartarughe non sono solo simbolo di fortuna e longevità. Per questo, ogni avvistamento dovrebbe essere vissuto non solo come un buon segno, ma anche come un promemoria dello stato di salute dei nostri mari.