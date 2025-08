Cosa significa quando il levriero dorme sulla schiena con le zampe in aria? Cos’è il “roaching” tipico di questa razza

Il "roaching" è la "posizione dello scarafaggio" tipica dei Piccoli Levrieri italiani in particolare. I cani di questa tipologia si mettono con una o più zampe all'aria sdraiati sul dorso. E' un modo per comunicare una sensazione di benessere psicofisico.

Sdraiati a pancia in sù ma, soprattutto, con le zampe lunghe distese verso l'alto. E' una delle posizioni preferite in cui riposano alcuni levrieri ed è nota dagli amanti di questa tipologia di cani con in termine di "roaching". Questa parola in italiano si traduce più o meno con "posizione dello scarafaggio" che è quella che i cani fanno ricordare a chi li guarda quando si mettono a dormire ad arco, praticamente.

Il roaching, in particolare, è una posizione tipica però di una determinata tipologia: i Piccoli Levrieri italiani che hanno tra le loro caratteristiche proprio il mettersi in questa posizione quando sono rilassati. Il Levriero italiano è un cane dalle origini antiche, che risalgono probabilmente al periodo dell'antico Egitto. E' il più piccolo tra i cani di questa tipologia, con un'altezza massima di circa 38 cm al garrese e un peso che non supera i 5 kg. La sua taglia ridotta lo rende noto per la sua grazia ed eleganza, ma il suo corpo non nasconde i muscoli tipici dei cani da caccia in grado di correre anche su lunghe distanze. Sebbene oggi viva principalmente in famiglie che ne apprezzano l'aspetto esteriore, ha una personalità unica e una grande capacità di sentirsi parte integrante del gruppo.

Cos'è il "roaching": la strana posizione in cui dormono i Levrieri italiani

Il termine "roaching" viene usato per descrivere la posizione in cui riposano i Levrieri italiani e prende spunto dalla parola "coackroach" che significa scarafaggio. La parola viene usata per descrivere la postura in cui si mettono in particolare, come accennavamo, soprattutto i Piccoli Levrieri italiani che allungano una o più zampe verso l'alto rimanendo stesi sul dorso e a pancia all'aria quando riposano. La schiena disegna così una forma d'arco e le zampe che non sono poste verso l'alto vengono ripiegate sul corpo. Si tratta di un comportamento tipico appunto di questa tipologia di cani che trova così beneficio e sollievo che altri soggetti di altre razze, invece, non mettono in atto.

Cosa vuole comunicare il cane quando dorme con le zampe in aria

Relax, serenità e anche vero e proprio piacere psicofisico: la posizione del roaching è messa in atto dal Piccolo Levriero italiano quando si trova davvero in una situazione di confort. Vedere un cane in questa "modalità comunicativa" ci deve far comprendere proprio quanto il contesto in cui si trova lo fa a sentire a suo agio: è evidente infatti che la pancia, zona sensibile, è esposta e l'animale sostanzialmente sta esprimendo una sensazione di tranquillità a poterlo fare in un ambiente in cui si sente al sicuro. Dal punto di vista fisiologico, inoltre, questa posizione viene assunta anche per termoregolazione quando il clima è particolarmente afoso e il contatto con il pavimento consente di refrigerarsi.

Perché questo comportamento è tipico nei Levrieri

Torace profondo, ventre particolarmente retratto, zampe lunghe e muscoli decisamente elastici: è nella morfologia del levriero il motivo per cui la posizione del roaching è più utilizzata rispetto ad altre razze. Ci sono anche altri cani, infatti, che si rilassano in questo modo ma la conformazione fisica dei levrieroidi facilita nella scelta di assumerla.

Un altro motivo che gli esperti della tipologia sottolineano attiene anche al carattere dei levrieri, ovvero alla loro forte motivazione affiliativa che li spinge a sentirsi completamente a loro agio all'interno del loro gruppo sociale di appartenenza. Molte persone che adottano levrieri dai rescue, come i Galgo o i Greyhound, si chiedono infatti se quella sia una prova del fatto che il nuovo membro della famiglia finalmente abbia trovato la felicità dopo una vita di stenti. E' bene dire che non è un segnale imprescindibile della serenità e che ci sono levrieri che proprio non lo fanno. Generalizzare, infatti, è sempre un errore: al di là delle caratteristiche delle razze o delle tipologie, infatti, non bisogna mai dimenticare che ogni cane è un individuo a sè.