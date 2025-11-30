Cosa significa quando il cane distende le zampe posteriori e anteriori: cos’è la “posizione superman”

La “posizione superman” è quando il cane si sdraia a terra con tutte e quattro le zampe distese, come il super eroe quando vola. Indica spesso una pausa durante il gioco, ma aiuta anche a rinfrescarsi grazie al contatto col pavimento quando fa molto caldo.

Pancia a terra e tutte quattro le zampe distese: questa è la "posizione superman"



Forse non tutti sanno di avere in casa un piccolo "supereroe" a quattro zampe. Avete presente quando il cane si sdraia a pancia in giù, con le zampe posteriori distese all'indietro e quelle anteriori allungate in avanti? Ecco, quella è la "posizione superman", che a molti ricorda proprio la stessa che l'alter ego di Clark Kent assume quando vola.

È un modo ai nostri occhi buffo (e molto tenero) che alcuni cani utilizzano sia per riposare, sia per raffreddarsi, ma soprattutto per restare sempre pronti a scattare in piedi in un attimo.

Si tratta infatti di una postura molto comune nei cuccioli e nei cani giovani, specie dopo un momento di gioco intenso e stancante. A prima vista può sembrare solo un gesto simpatico, ma in realtà rivela diverse informazioni sullo stato fisico ed emotivo dell'animale: dal suo livello di energia al modo in cui regola la propria temperatura corporea.

Perché il cane assume la "posizione superman"

La posizione con tutte quattro le zampe distese di solito è associata a brevi pause durante il gioco, quando il si sta riposando ed è pronto a scattare di nuovo



La posizione superman è una delle più tipiche posizioni da riposo dei cuccioli, spesso considerata anche una sorta di "siesta" durante le pause di gioco. Il cane si adagia a pancia in giù, lasciando tutte e quattro le zampe distese, come se si stesse preparando a spiccare il volo. A differenza di altre posture più raccolte o protettive, questa permette di alzarsi immediatamente: è proprio questo uno dei motivi principali per cui molti cani la scelgono durante brevi pisolini.

I cani che la assumono sono spesso individui anche molto energici, curiosi e reattivi. Non si distendono in questa posizione per dormire in maniera profonda, ma stanno solo ricaricando "le batterie" quanto basta per riprendere a giocare, a inseguire un palla o interagire con le persone. È un modo per sdraiarsi velocemente, riposare, ma restare pronti all'azione appena si è pronti si presenta l'occasione.

Nei cuccioli è più frequente, ma anche da adulti molti cani si riposano così



Questa postura serve anche a raffreddarsi più velocemente. Stendendo completamente il corpo a terra, il cane aumenta infatti la superficie a contatto con il pavimento, che soprattutto in estate è molto spesso più fresco. Questo aiuta la dispersione del calore, un processo che per i cani non è così semplice come succede per noi. Loro, infatti, non sudano su tutto il corpo, ma soprattutto attraverso i cuscinetti delle zampe, e regolano la temperatura principalmente con la respirazione e lingua.

Viene usata anche per rinfrescarsi sul pavimento e sembra essere più frequente in cani brachicefali come Bouledogue Francesi e Carlini, che più spesso di altri soffrono il caldo



Per questo motivo la posizione superman sembra essere più frequente in alcune razze, in particolare quelle brachicefale, come Carlini e Bouledogue Francesi. I cani con il muso schiacciato hanno infatti una conformazione del cranio che rende meno efficiente la termoregolazione: fanno più fatica a dissipare il calore e tendono a soffrire maggiormente le alte temperature. Distendersi in questo modo potrebbe aiutarli a sfruttare al massimo il contatto col pavimento fresco, offrendo così un po' di sollievo.

Naturalmente, non sono però solo i brachicefali usarla, ma un po' tutti cani, sia cuccioli che adulti. Tuttavia, è negli individui molto piccoli che si vede con maggior frequenza, di solito, perché il loro corpo è più flessibile e la muscolatura meno rigida. Crescendo alcuni cani smettono poi di farla, mentre altri continuano per tutta la vita, soprattutto se associano questa posizione a momenti di relax, magari stesi sul lettone o sul divano, dove c'è più spazio per allungarsi.