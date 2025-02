Cosa fare per tranquillizzare il gatto appena arrivato: i cinque consigli per farlo sentire a casa

Accogliere un nuovo gatto in casa è un momento bellissimo, ma anche delicato. Il felino, infatti, potrebbe sentirsi insicuro nel nuovo ambiente. Questa reazione è del tutto normale e dipende dalla forte territorialità dei gatti: per natura, questi animali tendono ad attaccarsi profondamente ai luoghi in cui vivono, considerando il loro territorio e il controllo di esso come un elemento essenziale per la loro sicurezza.

Quando un gatto arriva in una nuova casa si trova improvvisamente in un ambiente a lui sconosciuto: questo può indurgli un fortissimo stress. È fondamentale, quindi, aiutarlo a sentirsi a proprio agio nel minor tempo possibile, adottando alcune strategie che favoriscano un adattamento sereno e graduale.

1. Dagli il tempo di adattarsi

Uno degli errori più comuni che si possono commettere quando un gatto arriva in casa è quello di forzarlo a esplorare tutto subito. Ogni felino ha tempi diversi per adattarsi a un nuovo ambiente, e il modo migliore per aiutarlo è lasciargli il giusto spazio senza costringerlo a fare nulla contro la sua volontà.

All’inizio, infatti, è consigliabile preparare una stanza tranquilla riservata solo a lui. In questo modo, il gatto avrà un’area sicura tutta sua in cui sentirsi protetto, e da qui può avere una base per esplorare il resto del suo nuovo territorio. Questo approccio è particolarmente importante se in casa vivono altri animali con i quali potrebbero esserci alcuni conflitti.

2. Aggiungi arricchimenti ambientali

Per aiutare il gatto a sentirsi più a suo agio nella nuova casa è fondamentale offrirgli una serie di stimoli. In generale, la natura del gatto non è quella di vivere in casa, tuttavia può adattarsi a patto che vengano soddisfatte le esigenze etologiche, e tra queste la più importante è l'attività fisica e mentale.

Per questo è utile arricchire l’ambiente con nascondigli, punti di osservazione rialzati e tiragraffi vari. I gatti si sentono più tranquilli quando hanno la possibilità di rifugiarsi in luoghi appartati o di osservare il territorio dall’alto. Sono molto utili mensole, scaffali e altri tipi di arricchimenti ambientali.

3. Passa del tempo di qualità con lui

Una volta che il gatto inizia a prendere confidenza con l’ambiente, è fondamentale dedicargli del tempo di qualità. Questo non solo rafforza il legame con la famiglia, ma lo aiuta anche a mantenersi mentalmente e fisicamente attivo, riducendo lo stress.

Il gioco infatti è uno strumento prezioso per creare benessere nel gatto. Si possono utilizzare giochi adatti a stimolare il suo istinto predatorio e renderlo più rilassato, ma anche le sessioni di carezze e coccole sono importanti. L'unica cosa da tenere sempre a mente è che bisogna rispettare i suoi tempi di interazione. Un gatto a cui piace stare nella nostra stessa stanza non è detto che abbia anche voglia di farsi toccare, per alcuni l'interazione vuol dire presenza nello stesso ambiente e non contatto diretto.

4. Stabilisci una routine

I gatti sono animali abitudinari e preferiscono seguire una routine quotidiana. Un cambiamento improvviso nelle loro abitudini può generare stress, quindi è importante mantenere una routine ben definita fin dai primi giorni.

L’alimentazione, il gioco, i momenti di riposo e la pulizia della lettiera dovrebbero avvenire sempre agli stessi orari. Questo aiuterà il gatto a sentirsi più sicuro e a prendere confidenza con la nuova casa più rapidamente. Ad esempio, cerca di somministrare i pasti sempre alla stessa ora e di dedicare momenti specifici della giornata al cibo e all’interazione.

5. Rispetta i suoi tempi

Ogni gatto è un individuo unico, con un carattere e un ritmo di adattamento propri. Alcuni si ambientano in poche ore, mentre altri impiegano giorni o addirittura settimane prima di sentirsi completamente a proprio agio. È fondamentale rispettare i suoi tempi senza forzature.

Se il gatto preferisce rimanere nascosto per un po' non facciamo l'errore di cercarlo per prenderlo in braccio o seguirci per tutta la casa. Quando sarà pronto, lo farà perché lo vorrà.