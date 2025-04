Cosa fare e chi chiamare se si trova un nido di vespe in casa

Se troviamo un nido di vespe o calabroni dentro casa non bisogna mai improvvisare mettendo a rischio la propria salute. Bisogna chiamare dei professionisti oppure, in alcuni casi, i Vigili del Fuoco.

Se troviamo un nido di vespe in casa bisogna contattare dei professionisti o, in alcuni casi, i Vigili del Fuoco. Immagine da Wikimedia Commons



In primavera e in estate può capitare facilmente di trovare un nido di vespe o calabroni in giardino o persino dentro casa. Soprattutto se ci troviamo di fronte a nidi di calabroni o di grandi dimensioni, non bisogna però mai intervenire in prima persona: il "fai da te" può essere molto rischioso per la nostra sicurezza. Le punture di vespe e calabroni, infatti, non sono solo parecchio dolorose, ma possono causare reazioni allergiche anche molto gravi, soprattutto in soggetti sensibili come bambini e anziani.

I nidi di vespe e calabroni vengono costruiti dagli insetti con una sorta di "carta" ottenuta masticando legno mescolato alla saliva. Più sono vecchi e più sono grandi e possono raggiungere dimensioni sferiche o ovali anche notevoli. In casa possiamo trovarli soprattutto in sottotetti, cassonetti delle tapparelle, grondaie, garage, in angoli riparati dei balconi o all'interno di pareti cave e forate. E quando ci troviamo di fronte a uno di questi nidi dobbiamo contattare dei professionisti o, in alcuni casi, i Vigili del Fuoco.

Chi chiamare quando si trova un nido di vespe in casa

Nidi di vespe e calabroni molto vecchi possono raggiungere anche dimensioni notevoli. Foto da Wikimedia Commons



Se il nido è stato costruito in una zona molto frequentata – come un cortile aperto, un giardino pubblico o vicino all'ingresso di un viale molto frequentato – è possibile contattare la Protezione Civile o i Vigili del Fuoco. Tuttavia, i pompieri intervengono solo quando è in gioco la sicurezza pubblica, per esempio se il nido mette a rischio la salute di un gran numero di persone o se si trova nelle vicinanze luoghi particolarmente sensibili, come scuole oppure ospedali.

Se invece il nido è stato costruito proprio dentro casa, possono intervenire solo professionisti e ditte specializzate in disinfestazione. In questi casi, le spese per l'intervento saranno a carico del proprietario di casa. Tuttavia, se il nido si trova in uno spazio condominiale, bisogna invece segnalarlo all'amministratore, che si occuperà di gestire l'intervento coinvolgendo eventualmente anche gli altri condomini. In ogni caso, mai provare a rimuoverlo da soli: gli insetti potrebbero sentirsi minacciati e reagire pungendo.

Come comportarsi quando c'è un nido di vespe in casa

Se troviamo un nido in casa o in giardino mai intervenire da soli e se appartiene a Vespa velutina (in foto) meglio segnalarlo: si tratta di una specie aliena invasiva che va monitorata. Foto da Wikimedia Commons



Se troviamo un nido di vespe o calabroni dentro casa, la prima regola fondamentale è non improvvisare. Non bisogna mai cercare di rimuoverlo in prima persona, né tentare di scacciare gli insetti usando acqua, fumo o spray insetticidi. Questi metodi non solo sono poco efficaci, ma possono rendere gli insetti più aggressivi. Anche disturbare o avvicinarsi troppo al nido può essere rischioso. I movimenti bruschi o il rumore possono essere interpretati come una minaccia, spingendo le vespe o i calabroni a pungere per difendersi.

Quello che dobbiamo fare è lasciare il nido dov'è e chiamare chi di dovere a seconda del caso. Infine, se ci troviamo davanti a un nido di Vespa velutina, il calabrone asiatico alieno e invasivo che minaccia gli ecosistemi locali e le api, è necessario anche segnalare la presenza a istituzioni e progetti di monitoraggio dedicati, come Stop Velutina. Questa specie aliena è infatti molto aggressiva con altri insetti impollinatori e la sua diffusione deve essere attentamente monitorata.