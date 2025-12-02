Cosa deve mangiare il cane in inverno: come cambia la sua alimentazione

Quando arrivano i mesi freddi, il metabolismo del cane può cambiare e in alcuni casi può aumentare come risposta all'esigenza di mantenere stabile la temperatura corporea. Ogni individuo è diverso, e la dieta va tarata sulle sue esigenze specifiche, e con il supporto di un esperto, tuttavia se noti che il tuo amico animale sta perdendo peso allora è il caso di aiutarlo privilegiando per i suoi pasti alimenti più ricchi e nutrienti.

In questo modo potrai dare un contributo alle difese immunitarie del cane e preservare il suo benessere.

Come cambia l'alimentazione del cane in inverno

Con l’abbassarsi delle temperature, la dieta del cane può essere leggermente modificata per adattarsi alle esigenze fisiologiche del periodo. Vediamo quindi i principali cambiamenti di cui tenere conto.

Aumentare le proteine

Il cane è un carnivoro opportunista, significa che la sua dieta deve basarsi principalmente su proteine di origine animale. Per sostenere il suo benessere in inverno è importante introdurre una maggiore quantità di proteine come, in particolare, di pollo, tacchino o pesce.

Scegliere alimenti energetici

Aumentare le calorie scegliendo alimenti ricchi di "calorie buone". Non si tratta di eccedere con le porzioni, anzi, scegliere gli alimenti con maggiore accuratezza privilegiando quelli maggiormente energetici come carni magre oppure fonti di carboidrati complessi. Questo aiuta il cane a compensare l’energia spesa per mantenersi al caldo, aiutando il suo metabolismo, senza appesantirlo.

Puntare sui grassi buoni

Sempre senza appesantirlo, quindi senza eccedere, si può introduzione una porzione maggiore di grassi buoni, come acidi grassi Omega-3 e Omega-6. Questi, oltre a fornire energia contribuiscono a mantenere la pelle più elastica e il mantello lucido, contrastando la secchezza che può presentarsi durante la stagione fredda.

Aumentare l'idratazione

Idratazione costante e più cibi umidi, possono essere una svolta per la salute del tuo cane. Inoltre, aumentare il cibo umido può anche stimolare il suo appetito. Molti individui infatti con l'arrivo del freddo tendono a bere meno, con ricadute negative sul benessere generale. Alternare crocchette a un maggior numero di pasti umidi, o anche di brodi, aiuta a mantenere una corretta idratazione.

Perché il cane in inverno mangia di più?

Il cane tende a mangiare di più quando le temperature scendono perché il suo corpo consuma più energia. Il freddo stimola un maggior dispendio calorico, soprattutto nei soggetti che trascorrono molto tempo all’aperto o svolgono attività fisica regolare. Anche l’odore del cibo può risultare più invitante in inverno, quando l’animale cerca spontaneamente cibi più ricchi.