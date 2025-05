Cosa ci faceva un serpente del grano in strada ad Alessandria? Chi è questo rettile costrittore

Intervento dei Carabinieri del nucleo CITES dopo la segnalazione di diversi cittadini della presenza di un rettile in una zona urbana della città piemontese. Il rettile, non velenoso, probabilmente è fuoriuscito da un terrario di qualcuno che lo deteneva come "animale domestico"

Era un pomeriggio come tanti altri ad Alessandria quando un incontro inaspettato ha portato un po' di scompiglio tra i cittadini: un serpente del grano (Pantherophis guttatus) è stato avvistato in una zona della città. Alcune persone lo hanno segnalato ai Carabinieri e i militari del Nucleo CITES sono intervenuti per recuperare il rettile.

Il serpente del grano è una specie non velenosa e l'esemplare era decisamente lontano dal suo contesto naturale, ovvero un'area che si estende in tutta la zona sudorientale degli Stati Uniti. Proprio perché non è pericoloso e ha un carattere mite e non aggressivo, però, questo rettile viene comprato e tenuto nelle case, come se fosse un animale domestico. A parte proprio il dato di fatto che detenere un animale selvatico in cattività dovrebbe sempre far riflettere, questo animale rappresenta una minaccia per la fauna locale nel momento in cui è in libertà sul nostro territorio, come hanno sottolineato gli stessi Carabinieri nel comunicato stampa in cui è stata resa pubblica la vicenda.

L'intervento dei militari ha consentito chiaramente anche di evitare pericoli al serpente stesso che si è ritrovato in un contesto antropico in cui avrebbe avuto difficoltà a sopravvivere e questo caso, come altri simili purtroppo sempre più frequenti in Italia, invita a una riflessione sulla detenzione di animali esotici che vengono presi per moda o per passione senza valutare il benessere di questi ultimi. Per non parlare poi degli aspetti legati alla convivenza tra esseri umani e tra specie diverse in territori dove naturalmente non si incontrerebbero mai.

Il serpente del grano è un rettile costrittore che fa parte della famiglia dei colubridi. Come detto, non è velenoso e la sua tecnica predaotria consiste nell'uccidere le sue vittime stringendole fino a soffocarle. Si ciba principalmente di roditori, come ratti e topi che spesso infestano i granai, da cui il nome comune che gli è stato dato. La forma del corpo è lunga e snella, arrivando a misurare fino a quasi due metri. Questo animale ha denti affilati e leggermente ricurvi per afferrare e trattenere le sue prede.