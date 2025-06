Chi è l’orbettino, l’innocua lucertola che sembra un serpente: dove vive e cosa fare in caso di incontro

L'orbettino (Anguis veronensis) è una lucertola senza zampe che viene spesso scambiata per un serpente. È un piccolo rettile schivo, lento e completamente innocuo. Non morde, non è aggressivo e prediligi boschi e prati freschi e umidi.

L’orbettino è una lucertola che, come i serpenti, nel corso dell’evoluzione ha perso le zampe



Nel mondo dei rettili non sempre "l'abito fa il monaco" e non tutti gli animali che strisciano senza zampe sono serpenti. L'orbettino, per esempio, viene spesso confuso con un serpente, ma in realtà è una lucertola, solo che non ha le zampe. E, soprattutto, un animale completamente innocuo e indifeso. Con il suo corpo allungato solitamente lungo 35-40 cm e privo di arti, l'orbettino ha del resto ingannato per secoli chi si è imbattuto nel suo sguardo immobile e nei suoi lenti movimenti striscianti.

Anche il nome, in effetti, riflette questa confusione. "Orbettino" è un diminutivo di "orbo", cioè cieco. Un tempo si pensava, infatti, che questi rettili fossero privi della vista, complici gli occhi piccoli e fissi. Ma naturalmente non è così e vedono eccome, ma l'errata convinzione ha lasciato tracce nei nomi comuni, come anche nell'inglese "blindworm", cioè "verme cieco". Eppure l'orbettino non è né cieco né verme: è una piccola lucertola dalle abitudini schive, totalmente innocua per gli esseri umani.

Come riconoscere un orbettino: le caratteristiche fisiche che lo distinguono dai serpenti

Il corpo dell’orbettino è più squadrato, rigido e meno flessuoso di quello dei serpenti, di colore marrone lucido e a volte con una linea scura sui fianchi



La somiglianza con un serpente è in realtà estremamente superficiale e si ferma all'assenza delle zampe. L’orbettino è un sauro, una lucertola, appartenente alla famiglia degli anguidi e si distingue facilmente da un vero serpente per diversi motivi, se si sa dove guardare. Innanzitutto ha le palpebre mobili e può chiudere gli occhi, cosa impossibile per i serpenti, che invece hanno una membrana trasparente fissa. La sua pelle sembra poi liscia e "lucida", quasi come se fosse bagnata, mentre quella dei serpenti spesso è ruvida, opaca e con squame sporgenti.

Il corpo dell'orbettino è poi molto più squadrato, rigido e meno flessuoso di quello dei serpenti, e i suoi movimenti sono estremamente lenti, quasi impacciati. La coda è molto lunga e può essere persa facilmente in caso di pericolo, proprio come accade a molte lucertole. Infine, la testa è poco distinta dal resto del corpo e gli occhi sono piccoli e rotondi, con pupille tonde. La colorazione è variabile, ma in genere va dal marrone al bronzo, spesso con riflessi metallici, e le femmine possono avere una linea scura sui fianchi.

Dove vivono gli orbettini e cosa mangiano

Gli orbettini preferiscono vivere in ambienti boschivi e prati freschi e umidi



Gli orbettini sono presenti in buona parte dell'Europa, ma in Italia e nel Sud-est della Francia una specie distinta da quelle de resto del continente, ovvero Anguis veronensis. L'epiteto specifico, scelto dal naturalista italiano Ciro Pollini, fa riferimento alla città di Verona, dove vennero trovati i primi individui, per questo la specie è conosciuta anche come orbettino italiano. La specie è stata separata solo di recente, grazie a studi genetici che hanno l'hanno "staccata" dalla popolazione alpina ed europea, che resta Anguis fragilis.

L'habitat preferito dell'orbettino comprende boschi umidi, siepi, margini di prati e giardini, ma si adatta anche a contesti antropizzati, purché ci sia copertura vegetale sufficiente. Ama i luoghi freschi e ombrosi e passa molto tempo nascosto sotto sassi, ceppi o foglie. mangia principalmente piccoli invertebrati: lumache, lombrichi, larve, porcellini di terra e piccoli insetti. È un predatore lento, ma paziente, che sfrutta l'olfatto e il movimento per individuare le sue prede nel sottobosco.

Cosa fare se si incontra un orbettino

L’orbettino non rappresenta alcun pericolo per le persone e, come ogni animale selvatico, va semplicemente rispettato e lasciato in pace



La risposta più corretta e onesta è molto semplice: nulla. L'orbettino non rappresenta alcun pericolo per le persone e, come ogni animale selvatico, va semplicemente rispettato e lasciato in pace. Se lo si incontra su un sentiero, in giardino o in un parco, basta osservarlo senza cercare di toccarlo o spostarlo, a meno che non sia in pericolo. Non va mai catturato né disturbato altrimenti, anche se può sembrare "strano" o "brutto" a causa del suo aspetto "serpentino". Anzi, la sua presenza è indice di un ambiente in salute e ricco di biodiversità.

Esattamente come faremmo con una comunissima lucertola con le zampe, l'unico comportamento corretto da tenere è quello di fermarsi, osservarlo e godersi il momento, anche perché non capita tutti i giorni di incontrare un orbettino. Il piccolo rettile, da parte sua, risponderà con la sua timidezza proverbiale: qualche secondo immobile, e poi sparirà silenziosamente tra l'erba, o sotto terra, lasciandoci con il ricordo di un incontro fortunato raro e molto prezioso.