Correre con i lupi in Valle d’Aosta: le spettacolari immagini del drone

Due lupi che si aggirano fra cascate, ruscelli e sentieri: sono le spettacolari immagini riprese da un drone in val di Rhêmes, in Valle d'Aosta.

Il video dei lupi in Valle d'Aosta

Nelle immagini, si vede la coppia mentre si avvicina a corsi d'acqua ed esplora il sentiero. Un momento di bellezza che dimostra ancora una volta la presenza dei lupi in gran parte della Valle d'Aosta. Il video ripreso dal drone in Valle di Rhêmes conferma la buona salute della specie che negli ultimi anni ha vissuto un momento di grande espansione.

I branchi di lupi hanno una gerarchia ben definita e sono composti solitamente da un numero di individui che oscilla da 3-4 fino a 6-8. All'apice c'è la coppia riproduttiva, detta anche alpha, composta dai fondatori. Ci sono poi i cuccioli nati durante l’anno in corso, e poi altri soggetti gregari detti helper. Questi ultimi sono i fratelli maggiori, i cuccioli degli anni precedenti che una volta cresciuti decidono di restare nel branco di origine con i nuovi nati per vigilare su di loro. I giovani lupi che non restano nel branco come helper vanno invece in dispersione, alla ricerca di nuovi territori o di un partner. Questi ultimi sono "i lupi solitari" che è possibile incontrare anche nelle zone periurbane.

Quando hanno trovato un partner e un territorio libero ecco che danno vita a un nuovo branco.

Quanti lupi ci sono in Valle d'Aosta

Il primo lupo insediatosi stabilmente in Valle d'Aosta è arrivato nel 2005: veniva dal Piemonte per stabilirsi nell'area del Mont Fallère, seguito nel 2007 dalla formazione del primo branco all'interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso e, nel tempo, da una lenta espansione della specie. Oggi si stima la presenza di circa otto branchi stabili nell'area.

Occasionali testimonianze nel corso degli anni hanno confermato la presenza della specie nella regione. Lo scorso dicembre un gruppo di nove lupi è stato ripreso a Pré-Saint-Didier mentre attraversava di corsa le strade della città.