Come tutelare il nostro cane a Capodanno

È arrivato il periodo delle festività natalizie e l’usanza di sparare petardi sottopone a non poco stress i nostri amici a 4 zampe.

I nostri malcapitati cani si ritrovano così improvvisamente a non capire da cosa siano generati quei rumori assordanti. Bisogna infatti sapere che l’udito dei cani è quattro volte più sviluppato rispetto a quello umano: percepiscono le onde sonore fino a 40 mila Hertz mentre il nostro udito non si avvicina nemmeno a 20 mila. Quindi, immaginate quanto possano essere fastidiose le giornate di festeggiamenti per il nuovo anno per il nostro pet.

Alcuni cani riescono a tollerare con fatica, altri hanno trovato nel tempo strategie di sopravvivenza come andarsi a nascondere nel posto più remoto e insonorizzato della casa, altri ancora cercano il nostro contatto e la nostra vicinanza. In alcuni casi però i cani non riescono a trovare soluzioni per tranquillizzarsi e vivono in uno stato di ansia.

Cosa fare per proteggere il pet prima del Capodanno

Ad oggi ogni Comune ha il suo regolamento in merito all’utilizzo dei fuochi d’artificio – che vi invitiamo a consultare. Pertanto, sta ai pet mate prendere misure di sicurezza per tutelare e aiutare i propri compagni.

La scelta migliore sarebbe quella di allontanarsi fisicamente dal frastuono, scegliendo di passare la settimana di Capodanno in un ambiente tranquillo, lontano dagli agglomerati urbani. Spesso però le nostre esigenze lavorative e anche economiche non ci permettono di spostarci per così tanti giorni.

Per andare in soccorso alla difficoltà del nostro cane, possiamo utilizzare per tutto il mese precedente al periodo festivo un diffusore Adaptil® Calm diffusore per ambienti che, contendo D.A.P. – Dog Appeasing Pheromone, o feromone appagante del cane – previene e controlla lo stress nei cuccioli e nei cani adulti e contribuisce a creare un ambiente rassicurante e confortevole.

I feromoni sono segnali biochimici emessi dai cani per la comunicazione intraspecifica e che quindi noi umani non possiamo percepire. Sono ricchi di informazioni e possono determinare reazioni comportamentali differenti in base allo scopo con cui vengono rilasciati. L’utilizzo di strumenti che emanano feromoni materni è molto utile per riportare il cane naturalmente e spontaneamente ad uno stato di calma.

Cosa fare la notte di Capodanno

Per prima cosa, chiudete bene tutte le finestre di casa e le relative imposte. Una volta ricreato un ambiente protetto, prepariamo un giaciglio isolato e chiuso in cui il cane può andare a rifugiarsi. In questa situazione potrebbe giovare molto far indossare al cane il cappottino calmante Thundershirt® che, attraverso una pressione delicata e costante, aiuta a calmarlo. Per l’utilizzo del cappottino Thundershirt occorre un’abituazione graduale propedeutica e il contatto calmante è risultato utile per oltre l’80% degli animali domestici a cui è stato applicato.

In questa fase sarà importante garantire la nostra vicinanza fisica al pet: un ulteriore fattore, infatti, è lo stato d’animo del referente umano. Il cane è empatico, ci percepisce ed è stato scientificamente provato che annusa le emozioni che emaniamo attraverso l’odore. Se, a nostra volta, siamo preoccupati, non potremo essere una base sicura per il nostro cane e al contrario contribuiremo ad aumentare la sua preoccupazione. Cerchiamo quindi di stare quanto più rilassati possibile e non lasciarci coinvolgere dallo stato d’animo del nostro fedele compagno.

Per un aiuto rapido e potenziato verso il rilassamento, infine, si può somministrare al cane uno snack appetibile Adaptil® Chew. Questi bocconcini naturali specificatamente formulati per cani, possono essere assunti direttamente dalla mano del petmate. Il loro complesso calmante è formato da colostro (molecole bioattive con proprietà calmanti), estratto di tè verde (aumenta i livelli di GABA), L-Triptofano (aminoacido precursore della serotonina) e tiamina (Vitamina B1) che è essenziale per il corretto sviluppo e funzionamento del sistema nervoso centrale e periferico.