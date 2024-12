L’appello della Polizia di Stato a Capodanno: «I cani soffrono a causa dei botti»

Ogni anno, i botti di Capodanno provocano spavento e disagio a moltissimi animali. Lo sa bene anche la Polizia di Stato che attraverso la pagina dell'Agente Lisa che anche per la notte di San Silvestro 2024 ha invitato tutti a riflettere sull'impatto che questi rumori hanno sugli amici a quattro zampe, soprattutto sui cani.

Grazie a una foto del cane poliziotto della questura di Bari, Pongio, la pagina di divulgazione della Polizia di Stato lancia un messaggio a tutti coloro che nella sera del 31 si preparano ad accendere fuochi pirotecnici.

L'appello dell'Agente Lisa per i cani la notte di Capodanno

«Lui è Pongio, cane poliziotto della questura di Bari – si legge sulla pagina dell'Agente Lisa – Lui, come tutti i nostri amici a 4 zampe, soffre particolarmente quando ci sono i “botti” di Capodanno. Se avete degli animali coccolateli, teneteli stretti a voi e fateli stare al riparo. Il vostro “pelosetto” o “pelosone” supererà meglio la paura con voi a fianco ad accarezzarlo in attesa che torni la tranquillità».

I cani sono estremamente sensibili ai suoni improvvisi e forti a causa del loro udito molto sviluppato, quindi durante le feste di Capodanno, quando i botti risuonano in tutto il paese, molti si sentono spaventati e vulnerabili. Il loro udito è molto più acuto rispetto a quello umano, e ciò che per noi può sembrare un semplice rumore, per loro rappresenta un’esperienza estremamente traumatica. Anche per questo, come ha rivelato un sondaggio della Lav, il 94% degli italiani è contrario ai botti. Inoltre, l’ansia causata dai botti può portare a comportamenti incontrollabili, come il tentativo di fuggire, il tremore, l’iperattività o la perdita dell’appetito.

Come fare per evitare gli effetti negativi dei botti di Capodanno sui cani

Per evitare gli effetti negativi di questa esposizione il primo passo è sicuramente quello di evitare di usare petardi e fuochi d'artificio, contribuendo così alla tranquillità di tutti gli animali della zona. Ma se viviamo con un animale, possiamo fare di più: è importante ridurre al minimo i rumori provenienti dall'esterno chiudendo finestre e tende, e aggiungere un rumore familiare in casa come ad esempio della musica. A seconda della personalità e dell'attitudine del cane si può decidere di lasciarlo andare da solo in un'area della casa che lui reputa sicura, oppure restare con lui e rassicurarlo attivamente con la nostra presenza.

Anche se può sembrare difficile evitare del tutto i rumori esterni, il supporto e la vicinanza del proprio umano di riferimento possono fare una grande differenza. Infatti, non solo il benessere psicologico degli animali, ma anche la loro sicurezza fisica è a rischio in questi momenti: molti cani, impauriti dai botti, possono tentare di fuggire, mettendo a rischio la loro vita e quella di altri. È quindi essenziale che gli animali rimangano in un ambiente sicuro e tranquillo, lontano dalle esplosioni.