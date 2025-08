Chi sono le “zecche con le ali”, l’innocuo insetto simile ai parassiti che puoi trovare nei boschi

La mosca del cervo (Lipoptena cervi) è un insetto che vive nei boschi e somiglia a una zecca con le ali. Non è pericolosa per l’uomo, ma può pungere e causare fastidi. Si distingue dalle zecche per le ali e per il numero di zampe.

La mosca del cervo (Lipoptena cervi) appartiene alla famiglia degli Ippoboscidi, un gruppo di insetti volanti che si nutrono di sangue, in particolare di animali selvatici. A causa del loro aspetto e di questa strana abitudine viene chiamata anche "zecca con le ali", ma a differenza di queste non si tratta di un aracnide ma di un dittero, significa che è più strettamente imparentato con le mosche che con le zecche.

La mosca del cervo ha corpo appiattito di colore marrone, zampe robuste con piccoli uncini che la aiutano ad attaccarsi al pelo dell'ospite. È difficile riconoscerla quando è intenta a succhiare il sangue dall'ospite – la sua preda prediletta sono i mammiferi – perché dispiega le ali solo durante il volo mentre invece le tiene piegate quando si posa su un animale o una persona.

Dove si può trovare la mosca del cervo, l'insetto simile ad una zecca con le ali

Lipoptena cervi è un parassita diffuso nei boschi di tutta Europa, compresa l'Italia. Abita le tane di cervi e caprioli e anche di altri ungulati selvatici, di cui è un parassita obbligato, cioè dipende completamente dal suo ospite senza il quale non potrebbe sopravvivere né riprodursi. È maggiormente attivo durante i mesi più caldi tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno quando i boschi sono pieni di animali e le temperature sono abbastanza miti per volare.

Anche se il suo habitat è la pelle di un ungulato, può finire su un essere umano. Questo accade perché anche noi siamo mammiferi come gli ungulati e la mosca del cervo è attratta dal calore e dall'odore corporeo, è facile quindi che plani su un ignaro escursionista dei boschi. Tuttavia, una volta che entra in contatto con un ospite umano si allontana oppure muore rapidamente.

La mosca del cervo è pericolosa?

La mosca del cervo non rappresenta un vero pericolo per gli esseri umani o gli animali domestici. Non è un vettore di zoonosi, tuttavia i suoi morsi possano causare un'eruzione cutanea molto fastidiosa, e individui possono rivelarsi particolarmente sensibili al loro veleno tanto da avere una reazione allergica con prurito o gonfiore localizzato simile a quelli delle punture di zanzara.

Ai cani e agli altri animali domestici che viaggiano con il proprio umano nei boschi possono causare qualche irritazione se riescono a penetrare nel pelo e a raggiungere la cute. Anche per i nostri amici animali particolarmente sensibili possono risultare irritanti. Comunque Lipoptena cervi è più un fastidio che una minaccia e un semplice controllo del pelo, simile a quello che si fa abitualmente per le zecche, può ridurre i rischi anche per i nostri cani.

Come distinguere una zecca dalla mosca del cervo

La mosca del cervo si distingue dalla zecca per diverse caratteristiche morfologiche e anche per il comportamento



La mosca del cervo a causa del corpo appiattito, della apparente assenza di ali, e del colore marrone, a prima vista può sembrare una zecca. Ci sono però alcune caratteristiche per distinguere le due. Innanzitutto, ha sei zampe, mentre le zecche ne hanno otto perché fanno parte della famiglia degli aracnidi. Inoltre, è dotata di ali che le zecche invece non hanno.

Un altro modo per distinguere le due è osservarne il comportamento: una mosca del cervo in vola attivamente in cerca di un ospite, arrivando spesso a lanciarsi in picchiata verso il suo bersaglio in movimento. Al contrario, le zecche si posano su foglie o erbe e si aggrappano a una persona quando ci si sfrega contro.

Infine, il corpo di Lipoptena cervi è più piatto e di forma allungata rispetto al corpo più rotondo di una zecca. Anche il colore può fornire un indizio: le mosche del cervo sono generalmente di colore marrone chiaro e uniforme, mentre le zecche hanno un contrasto maggiore tra il corpo e le zampe.