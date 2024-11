Chi sono le due nuove specie di lumache appena scoperte ribattezzate con i nomi dei personaggi del Signore degli Anelli

Due nuove specie di lumache d'acqua dolce appena scoperte in Brasile sono state dedicate a Éowyn e Meriadoc "Merry" Brandibuck, iconici personaggi della saga de "Il Signore degli Anelli" scritta da J.R.R. Tolkien. Non sono però le uniche, sono tanti gli animali ispirati alla Terra di Mezzo e ai suoi abitanti.

Quando si scopre una nuova specie bisogna darle un nome in latino che sarà univoco, valido per tutti e soprattutto eterno. A volte lo si sceglie in base ad alcune caratteristiche della specie in questione, altre in base alle regione in cui è stata trovata oppure, sempre più spesso, lasciandosi ispirare dalla letteratura e dalla cultura pop.

È il caso di due nuove specie di lumache d'acqua dolce appena scoperte in Brasile e descritte sulla rivista scientifica Zoosystematics and Evolution. Gli scienziati le hanno battezzate Idiopyrgus eowynae e Idiopyrgus meriadoci, in onore di Éowyn e Meriadoc Brandibuck, iconici personaggi della saga Il Signore degli Anelli scritta da J.R.R. Tolkien.

Le ragioni dietro i nomi: il coraggio di Éowyn e l'amore per la natura di Merry

Éowyn interpretata da Miranda Otto nell’adattamento cinematografico di Peter Jackson



Gli autori dello studio hanno scelto questi nomi iconici per rendere omaggio alle qualità umane e caratteriali uniche dei due personaggi. Idiopyrgus eowynae prende infatti il nome da Éowyn, Dama di Rohan, descritta nello studio come simbolo di "coraggio, resilienza e resistenza contro le tenebre, sia interiori che esteriori". Un tributo al suo eroico coraggio nel contrapporsi al temibile Re Stregone di Angmar, il capo dei Nazgûl al servizio dell'Oscuro Signore Sauron, alle manipolazioni di Gríma Vermilinguo, consigliere di Re Théoden, ma segretamente servitore dello stregone da Saruman.

Idiopyrgus meriadoci, invece, è dedicata allo hobbit Meriadoc Brandibuck, detto Merry, la cui determinazione nella tutela della natura emerge con forza nella trilogia, scrivono gli scienziati nel loro studio. Merry è infatti un esempio da seguire e a cui ispirarsi per le sue battaglie per la conservazione della natura nella Terra di Mezzo, sottolineano gli autori, evidenziando il ruolo di uno dei migliori amici di Frodo Baggins nel persuadere gli Ent, gli alberi parlanti della Terra di Mezzo, a mobilitarsi contro Saruman, proteggendo così la foresta di Fangorn. Due personaggi a cui ispirarsi, quindi, che saranno per sempre associati a queste due nuove specie di piccole lumache.

Due lumache "troglobie": dove vivono e che caratteristiche hanno

La conchiglia di Idiopyrgus meriadoci. Immagine da Salvador & Bichuette|, 2024



Queste due nuove specie di lumache vivono in ambienti sotterranei e sono state scoperte all'interno di una singola grotta calcarea, la Gruna do Pedro Cassiano, situata nella regione carsica di Serra do Ramalho, nello stato di Bahia, in Brasile. I ricercatori le hanno identificate come appartenenti nella famiglia Tomichiidae, un gruppo di molluschi noto per abitare ambienti d'acqua dolce superficiali. Tuttavia, le due nuove specie mostrano straordinarie capacità di adattamento alla vita nelle grotte tipiche delle specie "troglobie", ovvero che vivono nelle caverne, come la riduzione della pigmentazione, la presenza di gusci più fragili e una dimensione estremamente ridotta.

Una delle caratteristiche più affascinanti sono però i particolari "peli" sulla conchiglia, strutture simili a spine, che conferiscono loro un aspetto spinoso e poco comune tra le lumache d'acqua dolce brasiliane. Purtroppo, queste lumache vivono in un habitat estremamente localizzato, fragile e costantemente minacciato da attività umane come l'approvvigionamento idrico, la deforestazione e, naturalmente, dai i cambiamenti climatici. Per questo motivo, i ricercatori raccomandano di inserire entrambe le specie appena scoperta tra quelle vulnerabili, sottolineando l'importanza di proteggere la biodiversità sotterranea del Brasile.

Le altre specie dedicate a Tolkien e ai suoi personaggi

Smaug giganteus, una delle tante specie dedicate alla mitologia di Tolkien e ai suoi personaggi



Queste lumache non sono le prime a essere dedicate alla mitologia di Tolkien e ai suoi personaggi. Nel corso degli anni, tanti altri organismi – estinti o viventi – hanno ricevuto nomi che rendono omaggio alla Terra di Mezzo e ai suoi abitanti. Per esempio, il coleottero Macrostyphlus gandalf, che rende onore allo stregone Gandalf il Grigio, e le due specie appartenenti allo stesso genere dedicate invece agli hobbit Bilbo e Frodo Baggins, ovvero M. bilbo e M. frodo. All'Oscuro Signore di Mordor Sauron, invece, sono state dedicate un genere di dinosauri carnivori estinti (Sauroniops), un insetto emittero (Macropsis sauroni) e un pesce d'acqua dolce che vive sempre in Brasile, Myloplus sauron.

Anche Smaug, il drago che custodisce il tesoro nella Montagna Solitaria, ha ispirato il nome di un genere di lucertole spinose che vivono in Africa, come Smaug giganteus. Il nome di Gollum, invece, è stato assegnato a un piccolo pesce neozelandese a un passo dall'estinzione (Galaxias gollumoides) e a uno squalo che vive in un'area molto ristretta dell'Oceania (Gollum attenuatus). Non poteva mancare, naturalmente, un animale dedicato allo stesso professor Tolkien. Si tratta di un crostaceo chiamato Leucothoe tolkieni. Questi erano solo alcuni dei nomi ispirati all'universo de Il Signore degli Anelli, praticamente quasi ogni personaggi o razza ideati da Tolkien hanno una specie che porta il loro nome.

Grazie a quella che è diventata ormai una tradizione, la Terra di Mezzo continua a ispirare non solo lettori e cinefili, ma anche gli scienziati, celebrando il legame tra natura, cultura pop e immaginazione.