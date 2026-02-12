Chi sono i pesci rossi “orifiamma”, le varietà con tre code e colori vivaci

I pesci rossi orifiamma sono varietà a coda doppia e spesso colori vivaci. Ne esistono di diversi tipi, tutti però accomunati da lunghe code e corpo più tozzo e arrotondato dei "classici" pesci rossi che conosciamo.

I pesci rossi orifiamma sono varietà caratterizzate da lunghe code "sdoppiate" e corpo più tozzo e compatto



Si chiamano "orifiamma" perché la loro coda ricorda una fiamma dorata che si muove nell'acqua e con questo termine si indicano alcune varietà e selezioni ornamentali del classico pesce rosso (Carassius auratus), una specie di acqua dolce originaria dell’Asia orientale e selezionata e allevata ormai da oltre mille anni. A differenza del pesce rosso a cui siamo abituati, quello dalla forma slanciata, gli orifiamma hanno pinne molto sviluppate e una coda doppia, talvolta così ampia da sembrare tripla.

È proprio questa caratteristica a renderli tra le selezioni più apprezzate dagli appassionati: sono eleganti, lenti, scenografici. Ma proprio perché sono frutto di una lunga selezione artificiale che ne ha modificato aspetto e proporzioni, hanno esigenze un po' diverse rispetto ai pesci rossi più "rustici".

Le caratteristiche dei pesci orifiamma

Esistono molte forme e colorazioni differenti, ma tutte accomunate da alcune caratteristiche



Gli orifiamma non sono una specie a sé, ma una varietà selezionata del pesce rosso comune, un po' come le tante razze di cane e altri domestici. La prima differenza evidente con i pesci rossi "base" è la coda doppia. Nella maggior parte dei pesci rossi la pinna caudale è unica e divisa in due lobi; negli orifiamma è invece completamente sdoppiata e molto più ampia. In alcuni le pinne sono così lunghe da creare un effetto "velo" molto apprezzato, ma che rallenta parecchio il nuoto.

Il corpo, inoltre, è generalmente più tozzo e arrotondato, con una forma quasi ovale. Anche questa struttura è il risultato di selezioni che hanno privilegiato l'aspetto ornamentale rispetto alla forma più idrodinamica da pesce. Di conseguenza, gli orifiamma nuotano più lentamente e sono meno agili rispetto ai pesci rossi tradizionali.

Un'altra caratteristica distintiva è la varietà dei colori e delle combinazioni cromatiche. Oltre al classico arancio brillante, esistono individui bianchi, rossi intensi, neri vellutati o con macchie irregolari di diversi colori. Gli occhi e la testa sono normalmente più proporzionati, a differenza di altre varietà ornamentali come i "black moor" o i "celestiali", che presentano invece occhi sporgenti o rivolti verso l’alto. Questo rende gli orifiamma una forma considerata generalmente più "equilibrata" dal punto di vista morfologico.

Quanto vivono i pesci orifiamma

La forma "veiltail" è quella con la coda più lunga ed estremizzata



Una delle convinzioni ancora più diffuse è che i pesci rossi vivano poco. In realtà, se allevati correttamente e rispettando la loro etologia e il loro benessere, possono raggiungere e superare i 10-15 anni, e in alcuni casi arrivare persino a 20 anni. Gli orifiamma, però, sono generalmente più "delicati" rispetto alle forme classiche. La loro struttura corporea compatta può infatti predisporli a problemi alla vescica natatoria, l'organo che regola il galleggiamento. Quando questo organo funziona male, il pesce può avere difficoltà a mantenere l'equilibrio in acqua.

Ciò che però fa la differenza per assicurare una vita lunga e sana a un pesce rosso (a prescindere dalla varietà) sono le condizioni in cui vengono allevati. Mai tenerli nelle classiche bocce di vetro tonde: hanno bisogno di un acquario spazioso e almeno 40-50 litri d'acqua per singolo individuo.

La forma "ryukin" ha un corpo ancora pi arcuato, con una evidente gobba sul dorso



Inoltre, l'acquario necessità di un sistema di filtraggio efficiente che elimina ammoniaca e altre sostanze di scarto tossiche e arricchimenti ambientali come, substrato, piante, rocce e cavità. Naturalmente, anche la dieta deve essere variegata e bilanciata: mangimi specifici per pesci rossi di buona qualità, integrati con vegetali come piselli sbollentati.

La temperatura ideale in cui allevarli si aggira invece tra i 18 e i 22 gradi. Sono pesci d'acqua fredda, ma in ambienti domestici si adattano bene anche a temperature leggermente superiori, purché non subiscano sbalzi improvvisi. La longevità dipende quindi molto poco dalla "fortuna" e decisamente tanto dalla qualità dell'ambiente in cui vivono e dal modo in cui li alleviamo: anche i pesci rossi meritano rispetto e tante cure, esattamente come qualsiasi altro animale domestico.

Le principali varietà di pesci orifiamma

La foram "oranda", infine, si distingue per l’escrescenza carnosa sulla testa



Con il termine orifiamma si fa spesso riferimento a una categoria molto ampia di pesci rossi a pinne lunghe. Esistono quindi numerose forme, spesso anche molto diverse tra loro. L'orifiamma classico o fantail è quella più diffusa. Ha corpo arrotondato e coda doppia ben aperta a ventaglio. I colori possono essere uniformi o variegati. C'è poi il veiltail (coda a velo), che si distingue per pinne estremamente lunghe e morbide, che scendono come un velo.

Il ryukin ha invece un dorso molto più arcuato e una gobba pronunciata dietro la testa. Anche in questo caso la coda è doppia e ampia e i colori spaziano dal rosso al tricolore. Infine, c'è l'oranda, talvolta considerata una forma separata e distinta. Si distingue per la caratteristica escrescenza carnosa sulla testa, chiamata "wen". Le differenze tra queste varietà non riguardano solo l’estetica, ma anche il livello di delicatezza. In generale, più la forma è estrema (pinne lunghissime, corpo molto compresso), più il pesce richiede attenzioni specifiche.

Gli orifiamma sono il risultato di secoli di allevamento e selezione artificiale, un esempio di come una specie possa trasformarsi in decine di forme diverse sotto l'influenza degli esseri umani. Dietro la loro bellezza, però, c'è anche una grande responsabilità: offrire loro condizioni di vita migliori possibili per compensare ad alcuni tratti estremizzati dalle selezione superando l'idea che un pesce rosso sia un animale "semplice" da tenere o adatto a vivere in una piccola boccia.