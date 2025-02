Chi sono i cavalli avelignesi, la razza simbolo dell’Alto Adige candidata a diventare patrimonio Unesco

I cavalli avelignesi, simbolo dell’Alto Adige



I cavalli avelignesi sono candidati a diventare patrimonio dell'Unesco. Questa razza equina, simbolo dell'Alto Adige, si candida così a rappresentare nel mondo il complesso di storia e costumi tipici della regione.

Perché i cavalli avelignesi sono candidati come patrimonio dell'Unesco

La Giunta provinciale di Bolzano ha deciso di sostenere il progetto di iscrizione della razza equina "Haflinger" nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. La proposta di iscrizione a diventare patrimonio dell’UNESCO proviene dalla Federazione Provinciale Allevatori Cavalli Haflinger dell'Alto Adige ed è stata portata in Giunta dall'assessore provinciale all'Ambiente Peter Brunner.

Lo scopo dell'iniziativa è quello di "onorare la lunga tradizione e il significato culturale di questa razza equina famosa in tutto il mondo", e il Dipartimento competente è stato incaricato di avviare la collaborazione con le autorità statali e di preparare il dossier per la candidatura. Nel 2022 un'altra razza italiana molto rara ha ottenuto il titolo di patrimonio dell'umanità da parte dell'Unesco: i cavalli Lipizzani.

Adesso, secondo Brunner, potrebbe toccare alla razza equina originaria del piccolo Comune altoatesiono di Avelengo: "Gli avelignesi sono una parte essenziale della nostra identità culturale e della nostra storia. Da oltre 150 anni caratterizzano il nostro paesaggio e sono conosciuti in tutto il mondo come simbolo della tradizione altoatesina. Il riconoscimento da parte dell'Unesco sarebbe meritato per il lavoro di tutte le generazioni che hanno curato e preservato questa razza. Sono convinto che questo progetto rappresenti un prezioso contributo alla tutela del nostro patrimonio culturale immateriale".

Per molti altoatesini, l'avelignese è molto più di un semplice cavallo. Questa razza robusta e versatile caratterizza i prati alpini e i ripidi sentieri di montagna della provincia. Un tempo allevato come cavallo da lavoro, l'avelignese oggi è diventato un simbolo vivente dell'Alto Adige, strettamente legato alla cultura, ai costumi sociali e alle tecniche artigianali tradizionali,

"La sua candidatura per l'iscrizione al Patrimonio Culturale Immateriale delle Nazioni Unite – spiegano dalla Provincia – intende anche sottolineare l'importanza dell'allevamento come mezzo di trasmissione del sapere e della tradizione tra le generazioni". L'obiettivo dell'iscrizione, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale, non è solo quello di tutelare l'avelignese come patrimonio culturale, ma anche di "promuovere la visibilità e lo scambio tra le culture".

Caratteristiche e storia degli Haflinger, i cavalli candidati a diventare patrimonio dell'Unesco

Il cavallo avelignese, noto anche come Haflinger, prende il nome dal piccolo Comune di Avelengo, il cui simbolo oltre agli equini è la montagna stessa. La storia di questa razza è incerta ma si ritiene si sia sviluppata tra l'Austria e l'Italia settentrionale durante il Medioevo quando era impiegata per il lavoro.

Successivamente, con lo scoppio della prima guerra mondiale molti cavalli avilgnesi furono destinati al fronte e i programmi di allevamento chiusi oppure modificati al fine di creare individui più adatti alla vita militare che ai campi. Dopo aver rischiato quasi di sparire la razza, oggi la razza si è nuovamente guadagnata le attenzioni delle istituzioni e della scienza.

Nel 2023 il primo cavallo ottenuto tramite clonazione era proprio un avelignese di nome Prometea, nata con le stesse strisce bianche sul muso della madre, e ovviamente il suo patrimonio genetico.

Tra le caratteristiche fisiche che distinguono i cavalli avelignesi c'è il colore è prevalentemente castano con tonalità che vanno dall'oro chiaro a un castagno. La criniera e la coda invece sono bianche o color lino.