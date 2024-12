Chi è il varano, la lucertola gigante “arrestata” dalla Polizia in Australia: il video degli agenti

Una lucertola "aggressiva" è stata catturata dalla Polizia in Australia. È successo domenica 24 novembre a Carnarvon, nella parte occidentale del paese. Qui gli agenti sono intervenuti a seguito della chiamata di un cittadino preoccupato per aver trovato un varano, uno dei rettili più grandi del mondo, nel giardino della propria abitazione.

«È solo un altro giorno selvaggio per la Polizia di campagna», scrivono dal dipartimento del Western Australia a corredo del video in cui si mostra la cattura dell'animale.

Come ha fatto la Polizia a catturare la lucertola gigante

Nel video diffuso dalla Polizia, e girato dalla bodycam di uno degli agenti intervenuti sul posto, si vede tutta l'operazione di cattura della lucertola, anzi del varano. Un genere di rettili diffuso nelle aree tropicali e subtropicali dell'Africa, dell'Asia e ovviamente dell'Australia.

Le modalità di cattura usate dalla Polizia non rientrano tra quelle standard che si usano per catturare i rettili finiti per sbaglio in ambiente urbano. Le immagini mostrano il primo poliziotto mettere le mani all'interno di un cespuglio e tirare fuori il varano prendendolo per la coda. L'animale reagisce allora cercando di voltare il lungo collo verso l'uomo mentre l'altro agente, quello che indossa la bodycam, cerca di frenare la risposta del rettile usando un lungo bastone. Infine, il poliziotto carica il varano sul furgone lanciandolo all'interno, il tutto mentre una fila di cittadina segue il tragitto con smartphone alla mano.

«Nessuna reliquia giurassica è stata danneggiata durante l'arresto, ma uno di loro è ora in custodia», concludono gli agenti del Western Australia scherzando sull'arresto della lucertola "aggressiva".

L'aggressività è un comportamento adattativo assolutamente normale, si tratta della risposta a una minaccia o a una potenziale minaccia. Il gesto del poliziotto di prendere il varano per la coda mentre il collega la punzecchia con un bastone ha innescato una risposta adeguata alla situazione, dalla prospettiva dell'animale.

Chi è il rettile gigante catturato dalla Polizia australiana

Il varano è un rettile tra i più grandi del mondo. Proprio in Australia è diffuso il varano gigante (Varanus giganteu), la quarta specie di lucertola più grande del mondo e quella di dimensioni maggiori nel paese. Questa specie può raggiungere i 2,5 metri di lunghezza e pesare anche 20 chili.

L'esemplare catturato dalla Polizia però appare sensibilmente più piccolo e dalla livrea simile a quella del varano di Gould (Varanus gouldii), la specie più comune e diffusa in Australia. Questo animale è sensibilmente più piccolo della controparte gigante, raggiunge infatti appena il metro e mezzo di lunghezza per un peso di circa 5 chili. Pur essendo un animale terrestre che ha l'abitudine di scavare grandi tane per ripararsi, non disdegna anche le scarpate rocciose e le cavità degli alberi.