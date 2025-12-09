Che differenza c’è tra lumaca, chiocciola e limaccia

Lumache, chiocciole e limacce sono animali diversi l'uno dall'altro. Il termine "lumaca" è usato genericamente per riferirsi a tutti i gasteropodi terrestri e a volte anche acquatici, mentre chiocciole e limacce si riferiscono a categorie ben distinte all'interno di questo gruppo.

Pomatia helix



Capita spesso di fare confusione parlando di lumache, chiocciole e limacce. In realtà questi termini si riferiscono ad animali diversi. In particolare, "lumaca" è usato genericamente per riferirsi a tutti i gasteropodi terrestri e a volte anche acquatici (come ad esempio le lumache di mare), mentre chiocciole e le limacce si riferiscono a categorie ben distinte all'interno di questo gruppo. Le chiocciole sono quei gasteropodi terrestri dotati di un guscio protettivo, mentre le limacce sono, sì, sempre terrestri, ma prive di tale guscio.

Chi sono le lumache e le chiocciole

Come abbiamo detto con “lumache” intendiamo un vasto gruppo di molluschi appartenenti alla classe dei gasteropodi che si trovano in ambienti sia terrestri che marini e d'acqua dolce. In senso lato, il termine "lumaca" può includere sia le chiocciole che le limacce, così come altre specie di gasteropodi, ma viene solitamente usato per riferirsi alle chiocciole.

Le chiocciole sono una sotto-categoria delle lumache terrestri caratterizzate dalla presenza di un guscio a spirale che utilizzano come protezione. Tale guscio, o conchiglia, cresce insieme all'animale ed è costituito principalmente da carbonato di calcio, che lo rende una resistente difesa contro i predatori e le condizioni ambientali avverse.

Le chiocciole si muovono lentamente grazie a una struttura muscolare chiamata piede, che produce muco per facilitare lo scivolamento su superfici ruvide. Questi animali sono noti per essere ermafroditi, ovvero possiedono sia organi riproduttivi maschili che femminili, e possono vivere diversi anni a seconda della specie.

Che animale è la limaccia

Arion rufus (Lumaca rossa europea)



Le limacce, a differenza delle chiocciole, sono gasteropodi terrestri privi di guscio. Questa caratteristica le rende più vulnerabili ai predatori e alle condizioni ambientali, quindi questi animali hanno sviluppato altre strategie di difesa, come la produzione di muco appiccicoso e tossico per repellere i predatori.

Anche le limacce si muovono utilizzando un piede muscolare e il loro muco ne facilita il movimento, sono ermafrodite e possiedono quindi sia organi riproduttivi maschili che femminili. Anche la loro dieta è simile a quella delle chiocciole e si nutrono principalmente di vegetali, funghi e detriti organici, cosa che le rende parassiti agli occhi di molti agricoltori.

Nonostante la mancanza di un guscio protettivo, anche questi animali sono estremamente adattabili e, infatti, molte specie di limacce sono molto resistenti e capaci di sopravvivere in vari ambienti, inclusi quelli urbani.

Le principali differenze tra i gasteropodi

La principale differenza tra chiocciole, limacce e lumache risiede nella presenza o assenza del guscio: le chiocciole, come abbiamo detto, possiedono un guscio a spirale che le protegge, mentre le limacce ne sono completamente prive. Il termine lumaca, invece, può riferirsi in senso generico a entrambi questi gruppi e includere anche altre specie di gasteropodi.

In termini di comportamento e habitat, chiocciole e limacce condividono molte somiglianze, come la modalità di movimento, la dieta e la tendenza ad uscire allo scoperto la sera o dopo una pioggia per sfruttare l’umidità accumulata ed evitare il disseccamento. Tuttavia, l'assenza della conchiglia nelle limacce le ha portate a sviluppare delle strategie di sopravvivenza diverse rispetto alle chiocciole, come la produzione di muco tossico.