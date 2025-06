C’è una tigre morta in acqua a Fiumicino: cosa c’è di vero nel video virale

Un video virale mostra una tigre morta in mare a Fiumicino, ma le cose non stanno esattamente così. La tigre protagonista delle immagini appartiene alla rara sottospecie dell’Amur, di cui restano meno di 100 esemplari in natura, e non si trova in Italia.

Una tigre è stata avvistata da alcuni pescatori mentre galleggiava senza vita nel mare di Fiumicino. Questo è il contenuto di alcuni video che da giorni circolano sui social e che fanno risalire l'avvistamento alla fine di maggio.

Nel video si vedono le immagini dell'animale e in sottofondo le voci di alcuni pescatori italiani che commentano l'accaduto. Il video è vero, ma si tratta anche di una fakenews creata ad arte per i social.

Il video della tigre morta in mare: cosa c'è di vero

Circo, detenzione illegale in una casa privata, fuga dal circo: sono queste le opzioni più probabili nei commenti sotto a uno dei tanti video sul web della tigre morta in mare. In realtà, nessuna di queste è vera. Il video non è girato nelle acque di Fiumicino né di un'altra località dell'Italia, bensì nel Territorio del Litorale, una regione dell'estremo oriente della Federazione Russa affacciata sul Mar del Giappone.

Qui, come riporta una nota della Procura regionale, il 18 maggio una rara tigre dell'Amur è stata trovata mentre galleggiava in acqua priva di vita. L'animale si trovava nella baia di Emar ed è stata avvistata effettivamente avvistata dai pescatori presenti su alcune imbarcazioni che hanno poi allertato le autorità

Gli operatori stanno organizzando interventi per ritrovare e rimuovere il corpo del predatore dall'acqua. Questa procedura è necessaria per i successivi accertamenti volti a determinare le esatte cause della morte. La tigre dell'Amur, o tigre siberiana, è infatti la sottospecie di tigre più rara al mondo: liberi in natura ne restano meno di cento esemplari.

Il video che circola sui social italiani è quindi una unione di immagini vere e audio fittizio creato ad arte per veicolare una fakenews.