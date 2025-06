C’è un motivo se il tuo cane odia farsi pulire le zampe dopo la passeggiata: come farlo senza dargli fastidio

Non pulite spesso le zampe al cane e aiutatelo a rilassarsi: le zampe sono piene di terminazioni nervose e a Fido proprio non piace essere toccato lì. Se riuscite però a creare un momento di condivisione e che non sia uno "strazio" quotidiano, anche il vostro cane di buon grado accetterà questo tipo di interazione.

Le zampe sono una delle parti più sensibili dei cani, piene di terminazioni nervose. Farsele toccare è un chiaro messaggio di fiducia da parte di Fido che non ama essere nemmeno accarezzato sulla parte inferiore degli arti. Nella mappa delle carezze, infatti, quelle zone sono da considerare come "off limits" a differenza di altre, come ad esempio la parte finale del dorso, che sono predilette dai nostri amici e spesso infatti ci mostrano proprio il posteriore per ottenere qualche "grattino". Pulire le zampe al nostro amico, dunque, è un momento delicato in cui l'interazione deve avvenire con delicatezza e consapevolezza da parte nostra delle sensazioni che il nostro amico prova.

Perché il cane non vuole farsi pulire le zampe?

Sapere quali sono le parti del corpo che i cani prediligono è fondamentale per capire che quando vogliamo pulire le zampe a Fiido dobbiamo farlo sapendo che a lui o a lei non fa appunto piacere ma che sta accondiscendendo a una nostra richiesta, proprio per la fiducia che ha nei nostri confronti.

E' comprensibile che ci siano momenti in cui riteniamo che sia necessario dare una "pulitina" ma non è necessario farlo ogni volta che si rientra dalla passeggiata: ma una cosa è mantenere l'igiene del cane e della casa quando è opportuno, altra è pensare che sia obbligatorio farlo ogni volta che si esce. Sono tanti, troppi, i cani che vengono sottoposti a quella che diventa una vera e propria tortura per loro. Proprio perché non sopportano il contatto in quelle zone del corpo, infatti, molti quattro zampe si agitano già solo alla vista delle salviettine, ad esempio, altri si vanno a nascondere o ringhiano e alcuni possono arrivare a mordere per esprimere quello che è un vero e proprio disagio.

I polpastrelli dei cani presentano molte terminazioni nervose e il tatto provoca una ipersensibilità che necessariamente infastidisce Fido quando c'è un contatto e per giunta così invasivo.

Come pulire bene le zampe al cane dopo la passeggiata

Per pulire le zampe del cane senza rendergli il rientro dalla passeggiata un momento stressante, il consiglio migliore che vi possiamo dare è di usare delle salviettine, di quelle che si trovano in commercio nei negozi per animale, e passarle velocemente ma con delicatezza sulle zampe di Fido. Ma ancora prima di farlo, valutate davvero se ne vale la pena perché la nostra indicazione è di farlo solo e soltanto se è entrato in contatto con qualcosa che evidentemente può rappresentare una fonte di eventuali problemi legati all'igiene del cane stesso, vostro e della casa.

Prima però di farlo, ricordatevi sempre che dovete aver fatto un "lavoro" di abituazione e che non potete da un giorno all'altro sottoporre il cane a questo tipo di interazione forzata. Sin da cucciolo, ma anche se è un cane adulto adottato da poco, rendete il momento delle coccole utile anche a imparare da parte dell'animale che quel passaggio di salvietta può essere una sorta di carezza. Per farlo introducetelo all'oggetto, lasciateglielo annusare e, mentre siete nel relax del vostro scambio affettivo, iniziate a muovere la salvietta sulle zampe. Andate con gradualità, vedrete che i cani, come sempre, hanno più pazienza di noi e se gli si chiedono le cose con gentilezza e onestà, soprattutto, difficilmente ci diranno di no.