C’è più di un motivo se al cane piace farsi accarezzare sul sedere: ecco perché lo amano così tanto

La parte finale del dorso, dove inizia la coda, è mediamente una zona in cui mediamente i cani apprezzano ricevere carezze e grattini. I motivi sono vari, come l'essere una parte del corpo che non espone a pericoli e ricca di terminazioni nervose. L'importante, però, è sempre considerare le preferenze del singolo animale e interagire solo quando c'è un rapporto di fiducia e intimità.

I cani ce lo mostrano, anzi ce lo "offrono" spesso, se c'è un rapporto di confidenza e intimità. No, non si tratta del loro gioco preferito ma… del loro sedere. Vi sarà capitato che Fido vi si avvicini per avere le coccole e poi si metta "di schiena" per ottenere carezze e grattini sulla parte terminale del dorso, dove c'è l'attaccatura della coda.

Si tratta infatti di una delle zone che la maggior parte dei cani ama che sia toccata dalle mani del proprio compagno umano e alcuni individui socievoli lo apprezzano anche se fatto dagli estranei. Attenzione: non a tutti piace, però e per ogni interazione bisogna sempre tenere conto della personalità del cane e dei suoi segnali di comunicazione.

Bisogna considerare, in linea di massima, che si tratta di una zona del corpo che non fa correre rischi, nel senso che non espone a pericoli come potrebbe essere ‘spanciarsi‘ e che anche è difficile da raggiungere per Fido. Ma non sono solo questi i motivi per cui i cani, tendenzialmente, amano farsi accarezzare il sedere.

Perché al cane piacciono tanto i grattini sul posteriore

Il dorso è una parte del corpo sulla quale potremmo concentrarci se vogliamo interagire con un cane, sempre che quest'ultimo a sua volta manifesti chiaramente l'intenzione di essere toccato. La parte terminale della schiena, in particolare, è una zona in cui il contatto è gradito per diverse ragioni da parte di molti individui, sebbene come ha scritto l'istruttore cinofilo Luca Spennacchio su Kodami "per i cani il contatto diretto ha un valore più intimo rispetto a quello che ha per noi umani. Per questo motivo la decisione di come, quando e se toccarli va presa con cautela, soprattutto quando si tratta di un cane sconosciuto, di un cane adottato da poco o di un soggetto particolarmente timido o timoroso".

Tra le più evidenti e riportate ragioni per cui a un cane piace ricevere carezze sul posteriore c'è che è un'area difficile da raggiungere con la bocca e con le zampe. Si tratta anche di un "luogo di passaggio" di diverse terminazioni nervose e ci sono alcuni etologi che hanno interpretato il piacere di Fido legato anche ad una zona dove avviene lo sfregamento quando viene messa in atto la monta.

Sempre Spennacchio su Kodami ha anche sottolineato che "il posteriore è un'area del corpo che non ha a che vedere con le parti più delicate, tra le quali vi sono invece la zona sotto caudale, l'area genitale e, per alcuni cani, la testa. Spesso, si consiglia quindi di dare inizio al contatto con il cane proprio a partire da questo punto".

Quali sono le zone dove accarezzare il cane e quali evitare

La maggioranza delle persone, infatti, approccia al "miglior amico dell'uomo" in un modo che per noi è "normale" ma che per Fido può risultare decisamente fastidioso: mettendogli una mano in testa. Non è dal punto di vista canino una maniera cortese per entrare in contatto, tanto che si tratti del nostro compagno di vita a quattro zampe e ancora peggio se è un animale che non conosciamo.

Per capire cosa pensa Fido in queste occasioni possiamo provare anche solo a immaginare di metterci dalla sua prospettiva visiva: vedremo arrivare una mano dall'alto e anche noi potremmo percepire quanto rappresenti un segno di minaccia e non di amicizia. I cani, animali molto intelligenti e che ci conoscono profondamente da 30, 4o mila anni di co evoluzione, tollerano questo nostro comportamento ma, appunto, non lo gradiscono e molti anzi possono proprio reagire male.

Detto ciò è importante dunque proprio sapere cosa fa più piacere al nostro compagno canino quando viene toccato e possiamo aiutarci guardando quella che abbiamo definito la "mappa delle carezze":

La mappa delle carezze



Ricordando ancora una volta che le reazioni del cane al contatto fisico possono variare da soggetto a soggetto, questa mappa aiuta a capire dove è davvero un piacere e dove non lo è ricevere il nostro contatto. Molti cani possono adorare le coccole e cercare costantemente il contatto fisico con il loro umano e non solo, altri possono invece tollerarlo a malapena oppure solo in specifiche circostanze, mentre altri ancora invece ci chiedono proprio di evitarlo completamente.