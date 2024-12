C’è un legame tra la salute dei piccoli suricati e gli ormoni delle madri: ecco il “prezzo” del loro potere

Quando pensiamo alle società animali governate da gerarchie e dinamiche sociali complesse spesso immaginiamo maschi alfa che si contendono il potere, sia che si tratti di grossi gorilla dalle schiene "argentate" che di maestosi cervi che intrecciano i propri palchi per far colpo sulle femmine.

Ma in alcune specie animali, le dinamiche sociali sfidano questi stereotipi, e i suricati ne sono uno degli esempi più affascinanti. Nelle società di questi piccoli carnivori, resi celebri da Timon de Il Re Leone, sono le femmine a esercitare il potere con determinazione e ferocia. Tuttavia, il prezzo della leadership non è pagato solo dalle "regine", ma anche dai loro cuccioli.

Una società matriarcale senza troppi compromessi

In una colonia di suricati (Suricata suricatta), la femmina dominante è una vera regina "spietata". Per mantenere il controllo sul gruppo, le femmine ricorrono a comportamenti molto aggressivi come ringhiare, mordere, spingere e imporre la propria autorità con forza sulle subordinate. Questa posizione di potere assoluto è alimentata da livelli di testosterone eccezionalmente alti, che durante la gravidanza possono addirittura raddoppiare rispetto a quelli dei maschi. Questo surplus ormonale, se da un lato conferisce alla matriarca un vantaggio competitivo, dall'altro comporta anche conseguenze negative per la salute e la sopravvivenza dei suoi cuccioli.

Uno studio condotto dai ricercatori della Duke University, pubblicato recentemente sulla rivista Ecology and Evolution, ha dimostrato che i figli delle femmine dominanti sono più vulnerabili a determinate infezioni rispetto ai cuccioli delle subordinate. Analizzando 195 suricati nella riserva del fiume Kuruman, nel deserto del Kalahari, i ricercatori hanno infatti riscontrato un'incidenza maggiore di parassiti intestinali nei cuccioli esposti a livelli elevati di testosterone durante la gestazione. Un prezzo molto caro da pagare per conservare lo status sociale dominante della propria madre.

Il legame tra ormoni materni e salute dei piccoli

Per capire meglio il legame tra gli ormoni materni e la salute dei cuccioli, gli scienziati hanno somministrato un farmaco alle femmine dominanti durante l'ultimo trimestre di gravidanza, inibendo gli effetti del testosterone. I risultati sono stati sorprendenti: i cuccioli di queste madri, che possono rappresentare anche l'80% dei nati in una colonia, mostravano un sistema immunitario molto più forte, con una minore presenza di parassiti intestinali e una maggiore capacità di combattere le infezioni. Inoltre, la loro probabilità di sopravvivere oltre il primo anno di vita era significativamente più alta.

Secondo gli autori dello studio, questi risultati rappresentano la prima evidenza nei mammiferi di un legame diretto tra l'esposizione al testosterone prima della nascita e un'immunità compromessa dagli livelli alti di questo ormone. Fortunatamente, gli effetti negativi sembrano attenuarsi con l'età, scomparendo completamente una volta che i piccoli superano la fase critica e raggiungono la vita adulta. Di recente, infatti, alcuni degli stessi autori di questo studio, avevano anche scoperto che le femmine dominanti riescono a mantenere il potere anche grazie una migliore espressione genica legata alle risposte immunitarie dell'organismo più efficaci.

Un delicato equilibrio tra potere e sopravvivenza

Il lavoro dei ricercatori aggiunge quindi un ulteriore elemento alle complesse dinamiche sociali e biologiche dei suricati, tanto piccoli e "adorabili", quanto brutali. Come sottolinea gli stessi autori, lo scopo di questi studi è comprendere come fattori come lo status sociale, gli ormoni e lo stress ambientale interagiscano tra loro per influenzare le risposte del sistema immunitario di questi animali nel loro ambiente naturale. La leadership ha quasi sempre un prezzo, e nei suricati questo costo è condiviso tra madre e figli.

Mentre la matriarca conserva il potere attraverso una combinazione di aggressività e forza bruta, i suoi cuccioli pagano a caro prezzo in termini di salute e vulnerabilità alle infezioni la sua posizione privilegiata. Una realtà complessa, fatta di equilibri dinamici e precari in bilico tra vantaggi e svantaggi, e che ci ricorda come, in natura, il dominio e la sopravvivenza sono spesso due facce della stessa medaglia.