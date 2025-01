Se sei fortunato in giovane età, la vita adulta sarà più semplice e a discapito degli altri, anche se sei un topo

Un colpo di fortuna in giovane età può talvolta cambiare radicalmente il corso della vita, rendendo la fase adulta relativamente più semplice e agiata. E sorprendentemente, questo vale sia per noi umani che per i topi, perlomeno quelli maschi. È quanto emerge da un nuovo studio recentemente pubblicato sulla rivista Science, che esplora come la fortuna e la contingenza nelle prime fasi della vita, combinate con la competizione, possono cambiare il destino degli individui e portare persino a disuguaglianze sociali.

Il ruolo decisivo della fortuna nelle prime fasi della vita dei topi

Il team di ricercatori, guidato da Matthew Zipple della Cornell University, ha approfondito e studiato l'impatto delle "coincidenze fortunate" su un gruppo di topi tutti geneticamente identici, e quindi biologicamente "alla pari", cresciuti in un grande spazio semi-naturale all'aperto. Tutti i topi studiati avevano a disposizione cibo, rifugi e materiale per costruire il proprio nido a sufficienza e distribuiti in modo uniforme, tuttavia alcune piccole differenze nelle fase iniziale della vita hanno avuto conseguenze più che significative.

Per esempio, se un giovane topo maschio trova per primo e per puro caso un rifugio, guadagna un netto vantaggio iniziale. Quando infatti un altro maschio arriva nello stesso posto, il primo ha già familiarità con l'area, aumentando le probabilità di vincere la competizione per quel territorio e per quella risorsa, anche se i due contendenti sono identici. Queste vittorie iniziali tendono poi a generare un effetto domino: un maschio che vince una competizione sarà più facile che ne vincerà altre anche in futuro.

Il mondo degli adulti: contingenza, competizione e disuguaglianze sociali

La competizione sociale tra gli adulti amplifica poi questi effetti, portando a una netta divergenza tra "vincitori" e "perdenti" all'interno della stessa popolazione. I maschi che conquistano un territorio hanno infatti accesso a più risorse e interagiscono con un maggior numero di femmine, accumulando ulteriori vantaggi sociali. Al contrario, i maschi senza territorio vedono ridursi sia le opportunità di riprodursi che il numero delle interazioni sociali.

«La fortuna iniziale non ha nulla a che fare con il merito o le differenze genetiche – ha infatti spiega Matthew Zipple – Questi risultati mostrano come la combinazione di fortuna e competizione possa generare livelli di disuguaglianza significativi in una società animale». Curiosamente, la fortuna non ha avuto effetti tra le femmine, che si spostano più frequentemente e affrontano una competizione meno intensa per risorse e territori. Questa differenza sottolinea quindi quanto il contesto sociale influenzi i risultati individuali.

Uno sguardo oltre i roditori

Lo studio non si limita a esplorare solo le dinamiche nei topi, ma solleva interrogativi più ampi anche sulle origini delle disuguaglianze. In una società animale, così come in quella umana, non tutto dipende dal merito e dalle capacità individuali: il caso e le condizioni iniziali contingenti giocano un ruolo cruciale. Queste dinamiche tra i roditori, ci forniscono quindi uno sguardo nuovo sulla complessità della competizione sociale e sui suoi effetti a lungo termine per i singoli individui.

In definitiva, la fortuna, la contingenza o semplicemente un evento causale che avviene in una fase delicata della vita, come appunto la gioventù, possono essere il primo passo per innescare una serie a catena di eventi che può plasmare il destino di un individuo, generando persino disuguaglianze sociali tra chi è partito ad armi pari. Questo vale per le complesse e caotiche società umane, ma anche per il piccolo mondo dei topi.