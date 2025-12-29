Capodanno al sicuro per cani e gatti: cosa fare per festeggiare il nuovo anno insieme ai pet

Capodanno è un momento di grande stress per cani e gatti a causa di botti e rumori. Scegliere luoghi tranquilli e gestire l’ambiente può salvare loro la vita.

Ogni anno, con l’avvicinarsi della notte di Capodanno, gli animali nelle nostre case vivono una battaglia di cui non siamo molto consapevoli. Botti, fuochi d’artificio e rumori improvvisi, rappresentano infatti una fonte di grande stress per cani e gatti. Tremore, aumento della salivazione, panico e anche il rischio di morire: sono queste alcune delle reazioni causate dai botti di Capodanno. Proteggere i pet durante questa notte però è possibile, basta essere consapevoli e ridurre i rumori provenienti dall'esterno.

Quali sono i posti più sicuri dove trascorrere il Capodanno con i pet

Il posto più sicuro dove trascorrere il Capodanno con i pet è sicuramente la casa che conoscono, e questo vale soprattutto per i gatti, tendenzialmente più stanziali rispetto ai cani. Anche Fido però ha i suoi nascondigli e luoghi in cui si sente a suo agio nell'ambiente che conosce meglio. Se però non si può restare in casa, o la casa è troppo esposta ai rumori, ci sono altri parametri che possiamo utilizzare per scegliere il luogo più adatto.

Le abitazioni lontane da centri urbani molto affollati o da zone in cui l’uso di fuochi d’artificio è intenso tendono a offrire un’esposizione minore ai rumori improvvisi. Anche case di campagna o piccoli borghi di solito sono più silenziosi.

All’interno della casa, è utile individuare stanze interne, prive di affacci diretti sull’esterno, dove i suoni arrivano attenuati e gli animali possono rifugiarsi.

Cosa fare durante i festeggiamenti del Capodanno per proteggere cani e gatti

Durante i festeggiamenti, la presenza dell’umano di riferimento gioca un ruolo fondamentale. Mantenere un atteggiamento calmo e prevedibile aiuta gli animali a interpretare la situazione come meno minacciosa. È consigliabile chiudere porte e finestre prima dell’inizio dei botti, non solo per ridurre il rumore ma anche per prevenire fughe dovute allo spavento. Suoni familiari, come musica a volume moderato o la televisione, possono mascherare i rumori esterni e creare un sottofondo rassicurante. Offrire la possibilità di muoversi liberamente in casa, senza costringerli al contatto, consente a cani e gatti di scegliere come gestire la propria paura.

Nei cani particolarmente sensibili, una passeggiata anticipata, svolta in orari tranquilli, riduce il rischio di dover uscire durante i momenti più rumorosi. Per i gatti, è fondamentale non forzarli a uscire dai loro rifugi.