5 consigli per affrontare la notte di Capodanno con il cane

La notte di Capodanno è traumatica per molti cani: i botti provocano paura e stress, fino alla morte in casi estremi. Per evitare gli effetti più gravi però possiamo mettere in atto qualche accorgimento.

Ci sono 5 consigli da tenere a mente per proteggere il cane la notte di Capodanno



Vomito, tremori e nei casi più gravi la morte: questi sono alcuni dei rischi che corrono i cani la notte di Capodanno. Non tutti vengono spaventati dai botti e dal rumore dei festeggiamenti, ma molti cani e gatti provano una paura che può rivelarsi mortale, soprattutto nel caso di individui particolarmente sensibili. Il cane risente particolarmente dell'esplosione dei botti a causa del suo udito particolarmente sensibile, inoltre non comprende l’origine di questi suoni e potrebbe percepirli come una minaccia, con la conseguente paura accompagnata da tremori, salivazione abbondante, aumento dell’aggressività e veri e propri attacchi di panico.

Per evitare gli effetti più gravi della notte di San Silvestro sul nostro amico animale, però possiamo seguire alcuni accorgimenti. Vediamo i principali.

Non lasciarlo solo

Durante la notte di Capodanno è importante non lasciare il cane impaurito da solo. La presenza del suo umano per molti rappresenta una fonte di sicurezza fondamentale: il cane osserva le sue reazioni e, se percepisce calma si sente protetto. Restare accanto a lui non significa forzarlo a interagire o coccolarlo, ma essere disponibile, parlare con tono tranquillo e mantenere una routine il più possibile normale. Isolarlo o lasciarlo in casa senza compagnia può aumentare il senso di abbandono e amplificare la paura, rendendo le reazioni più imprevedibili e difficili da gestire.

Evita le situazioni affollate

I luoghi molto affollati non sono adatti al cane, soprattutto in una serata già carica di rumori e stimoli come quella di Capodanno. Piazze affollate, feste pubbliche e locali pieni di persone combinano rumori forti e nuove presenza creando un sovraccarico troppo difficile da sopportare per i sensi del cane. Per lo stesso principio, anche una festa in casa con gli amici non è da sottovalutare: è utile avvisare ospiti e bambini su come comportarsi, spiegando di non disturbare l’animale, non rincorrerlo e non costringerlo al contatto.

Elimina i pericoli dalla stanza

Preparare l’ambiente è un passaggio importante da fare la notte di Capodanno, ed è bene iniziare eliminando i potenziali pericoli dalla stanza in cui vogliamo passare la serata con il nostro animale. Prima che inizino i botti, conviene controllare la stanza in cui il cane trascorrerà la serata, eliminando oggetti che potrebbero cadere, rompersi o essere ingeriti.

Finestre e balconi vanno tenuti chiusi per evitare tentativi di fuga dettati dal panico. È utile preparare una zona tranquilla con la sua cuccia, una coperta o un gioco che ama. Un ambiente ordinato e prevedibile riduce il rischio di incidenti e aiuta l’animale a trovare un rifugio sicuro senza farsi male.

Metti in sottofondo musica o rumori bianchi

Tenere accesa musica a volume basso, la televisione o rumori bianchi contribuisce a mascherare in parte i botti esterni, rendendoli meno improvvisi e meno percepibili. Il volume deve essere moderato e costante, evitando cambi bruschi che potrebbero aumentare l’agitazione. Questo sottofondo crea una sorta di “cuscinetto acustico” che rende l’ambiente più stabile e prevedibile, favorendo il rilassamento e aiutando il cane a concentrarsi su stimoli meno minacciosi.

Tieni l'attenzione alta anche il giorno dopo

Superata la notte di Capodanno, non è il momento di abbassare la guardia. Nei giorni successivi, soprattutto durante le passeggiate, l’attenzione deve restare elevata. I cani, in particolare i cuccioli, esplorano il mondo con la bocca e possono raccogliere da terra ciò che trovano, compresi i petardi inesplosi. Residui di botti, frammenti contenenti piombo, polvere da sparo o altre sostanze tossiche rappresentano un rischio concreto di avvelenamento o ferite. Per questo anche nelle prime passeggiate dell'anno nuovo è bene controllare il percorso con attenzione.