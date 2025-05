Cane legato e trasportato da un’auto nel Casertano: cosa rischia l’automobilista secondo l’avvocato

Un cane è stato trasportato al guinzaglio dal finestrino di un'auto. È successo a Marcianise, nel Casertano. L'auto è stata vista da un cittadino mentre era ferma a lato della strada con il cane al guinzaglio che veniva trasportato dal lato del conducente del veicolo.

Cane trasportato da un'auto a Marcianise: "Diamo voce a chi non può difendersi da solo"

Un cane è stato avvistato legato e trasportato da un’automobile. La foto è arrivata al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli con un messaggio di denuncia: "La situazione è inaccettabile. Le chiedo gentilmente, se possibile, di dare visibilità a questo episodio tramite un post, come spesso fa per denunciare ingiustizie e maltrattamenti verso gli animali. È importante dare voce a chi non può difendersi da solo, e questo cane ne è l’ennesimo esempio".

Il messaggio, insieme alla foto, è stata condivisa sulle pagine social del deputato dove moltissimi cittadini hanno chiesto un intervento delle Forze dell'Ordine. Nell'immagine pubblicata la targa è stata oscurata, ma nella sua versione originale potrebbe aiutare gli agenti a risalire all'identità della persona che trasportava l'animale.

La persona che stava guidando l'auto tenendo il cane al guinzaglio all'esterno rischia una multa salata, ma per la legge italiana questo episodio non è per forza sintomo di maltrattamento.

L'avvocato: "Violato Codice della Strada, non è sempre considerato maltrattamento"

Raggiunto da Fanpage.it l'avvocato Salvatore Cappai ha spiegato che la denuncia per maltrattamento non è automatica davanti a episodi di questo tipo: "C'è una sicuramente una violazione del Codice della Strada, ma il maltrattamento è un'ipotesi di reato e dunque la sua valutazione spetterà all'autorità giudiziaria, che terrà conto del fatto nella sua interezza e, soprattutto, delle eventuali sofferenze a cui è stato sottoposto il cane".

Alla luce delle immagini circolate sui social, ad essere violato quindi è certamente l'art. 169 del Codice della Strada:

È vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

"Questa norma – sottolinea l'esperto – riporta l'unica modalità di trasporto possibile degli animali prevista dal Codice della Strada. Ci sono poi altre previsioni che potrebbero aggiungersi alla violazione, ulteriori illeciti collegati al pericolo arrecato alla circolazione stradale".