Arrestato uomo con 7 tigri da “supporto emotivo” in casa, e c’entra anche Joe Exotic

Un 71enne del Nevada viveva con 7 tigri nella sua proprietà a Pahrump, a circa 80 chilometri da Las Vegas. L'uomo, di nome Karl Mitchell, davanti alle autorità ha dichiarato che le tigri fossero "animali di supporto emotivo" che lo aiutavano a gestire il suo disturbo da stress post-traumatico.

Mitchell ha aggiunto di aver salvato le tigri da Joseph Allen Maldonado, meglio conosciuto come "Joe Exotic", protagonista della controversa serie Netflix Tiger King, in cui vengono mostrati spettacolarizzazione e sfruttamento di grandi felini.

Perché un uomo viveva con 7 tigri nel deserto del Nevada

L'indagine che ha portato all'arresto di Mitchell e al sequestro degli animali è partita dalle segnalazioni di alcuni vicini, che lo avevano visto passeggiare con le tigri nel deserto intorno alla sua abitazione. L'uomo avrebbe anche permesso ai passanti di scattare foto e fare video che poi sono finiti nelle mani delle Forze dell'Ordine.

Dalle indagini successive è emerso che non aveva i permessi necessari per poter custodire i grandi felini, ma Mitchell si è difeso dichiarando di non averne bisogno perché le tigri sono per lui "animali di supporto emotivo", e che i cittadini non correva alcun pericolo.

A nulla però sono valse le rimostranze: le tigri sono state portate via dai veterinari e spostate in un santuario la cui posizione è riservata. Le manette invece sono scattate per Mitchell con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e possesso illegale di arma da fuoco.

Il 71enne, infatti, alla vista degli agenti ha cercato di evitare il sequestro, affermando anche di aver salvato i grandi felini dal "Tiger King" reso famoso per la serie Netflix a lui dedicata. Joe Exotic è l'ex guardiano di zoo dell'Oklahoma condannato per un caso di omicidio su commissione che coinvolgeva l'attivista per il benessere degli animali Carole Baskin, episodio che gli è valsa una condanna a 21 anni di carcere.

Da tempo le autorità chiedevano a Mitchell di trasferire le tigri in luoghi adeguati, solleciti a cui l'uomo ha risposto citando in giudizio l'amministrazione locale per oltre 1 milione di dollari di danni, sostenendo che la Contea ha "intenzionalmente interferito" con la sua "vita privata e lavorativa" e causato stress emotivo.

Possono esistere "tigri da supporto emotivo"?

Gli animali selvatici non possono essere in alcun modo compagni di vita per le persone. Gli animali domestici come cani, gatti, mucche, pecore e altri, hanno affrontato migliaia di anni di evoluzione al fianco della nostra specie, lo stesso però non è accaduto per le specie selvatiche. Proprio questa stretta convivenza ha permesso a questi animali di entrare in empatia con la nostra specie, e di creare legami che nella nostra concezione delle relazioni sono sovrapponibili alla fiducia e all'affetto.

L‘idea di una "tigre da supporto emotivo" è in realtà profondamente sbagliata e pericolosa. I grandi felini non hanno subito un processo di adattamento comportamentale e anche genetico tale da renderle compatibili con la nostra specie umana. Questo da una parte significa che anche se cresciute in cattività fin da cucciole, le tigri reagiranno nei nostri confronti con i loro schemi innati, che per noi possono essere distruttivi. Inoltre, si tratta di animali che per avere una soglia di benessere adeguata hanno bisogno di vivere in natura e in grandi spazi, non segregate in gabbia. L'essere umano non è in grado di replicare in un recinto le complesse interazioni ecologiche e sociali di cui questi animali hanno bisogno per vivere una vita sana.

Anche se può sembrare attraente, l'idea di trasformare i selvatici in "animali da supporto emotivo", è sbagliata dal punto di vista scientifico, e ingiusta.