Anche gli animali sfollano da Gaza: il video dei leoni malnutriti

Un leone di un piccolo zoo di Rafah, è stato sfollato con il giovane proprietario della struttura, Mahmoud Juma. È il simbolo della tragedia di uomini e animali a Gaza: fame, malnutrizione e sofferenza condivise in una guerra che nega diritti e dignità a tutti.

Anche gli animali vengono sfollati da Gaza



Anche gli animali vivono gli effetti più deleteri della guerra in corso nella Striscia di Gaza. Il video condiviso nelle ultime ore sui social mostra un leone di un piccolo zoo di Gaza e il giovane proprietario della struttura, Mahmoud Juma.

"Anche gli animali di Gaza non sono stati risparmiati dai ripetuti sfollamenti e dalla fame. Gli animali che un tempo vivevano in un piccolo zoo sono ora emaciati, esausti e gravemente malnutriti, proprio come gli abitanti", scrive Juma.

Il video del leone sfollato insieme agli abitanti di Gaza

Nel video postato sui social si vede il giovane Juma prima mentre abbraccia un grosso leone, e poi mentre insieme ad altri trasporta l'animale in una gabbia rudimentale per le vie della città di Deir al-Balah, nella zona centrale della Striscia di Gaza. Il piccolo zoo di Juma in origine si trovava a Rafah oggi distrutta dai ripetuti bombardamenti.

In una serie di post pubblicati su Instagram dal 2023 in poi, Juma racconta come è cambiata la vita per lui e soprattutto per i suoi animali, soprattutto leoni e scimmie. Ha denunciato la difficoltà di trovare cibo e i disagi derivanti dai continui spostamenti. Le immagini raccontano la sofferenza degli animali insieme a quella delle persone.

I diritti degli animali in tempo di guerra

Il video però mostra anche come sia difficile far rispettare i diritti degli animali in tempo di guerra in una zona occupata. Nessun leone, una specie selvatica, dovrebbe essere tenuta in gabbia, o dovrebbe trovarsi al centro di una città, e meno ancora dovrebbe essere toccato e abbracciato dalle persone.

Juma ama i suoi animali, condivide la carestia con loro, e come molti circensi e proprietari di zoo è convinto di fare il massimo per i suoi leoni. Ma la verità è che non è così. Gli animali selvatici – tigri, lupi, orsi – sono tali perché al contrario di quelli domestici – cani, capre, maiali – non hanno avuto un rapporto di coevoluzione con l'essere umano. Provano un'innata diffidenza nei nostri confronti e così dovrebbe sempre essere.