Al Bioparco di Roma è nato un raro avvoltoio Papa il giorno della proclamazione di Leone XIV

Al Bioparco di Roma è nato un raro avvoltoio Papa l'8 maggio 2025, giorno della proclamazione di Papa Leone XIV. La specie, diffusa anche in Perù dove il nuovo Pontefice ha vissuto per oltre 20 anni, è in una nursery protetta. Il pulcino crescerà con un rigido protocollo per evitare l'imprinting umano.

Nato un raro avvoltoio Papa a Roma

Il piccolo di avvoltoio Papa al momento si trova in una nursery protetta



Questo raro rapace è diffuso anche in Perù, dove il Pontefice ha vissuto per oltre venti anni. Il nome comune dell’avvoltoio si ispira proprio a questa figura della cristianità grazie ai colori che lo contraddistinguono, simili a quelli delle vesti papali.

Il pulcino nato al Bioparco di Roma al momento si trova in una nursery non visibile al pubblico, dove è accudito dai guardiani del reparto uccelli. Ancora non è possibile sapere però se sia femmina o maschio.

"A volte, come nel nostro caso, per motivi non identificabili, dopo la deposizione i genitori non si occupano della cova e l’uovo viene abbandonato – ha spiegato la presidente della Fondazione Bioparco di Roma Paola Palanza – Appena i keeper si sono accorti della deposizione, hanno prelevato l’uovo e l’hanno collocato nell’incubatrice".

Dopo 54 giorni, durante i quali è avvenuto un accurato monitoraggio, l’uovo si è schiuso. "È importante sottolineare – conclude l'etologa Palanza – che per impedire l’imprinting sugli umani e mantenere la sua identità di specie, il piccolo deve essere gestito con un protocollo rigido: i guardiani non sono riconoscibili come umani e per alimentarlo utilizzano un pupazzo dalle sembianze di un avvoltoio papa. Inoltre, il pulcino ha intorno a sé varie foto dei genitori".

Chi è l'avvoltoio Papa e perché è così raro

L'avvoltoio Papa (Sarcoramphus papa) è diffuso in America del Sud, compreso il Perù, ed è monogamo, significa che un maschio e una femmina solitamente formano coppie stabili destinate a durare tutta la vita.

La particolarità è che dopo l'accoppiamento la femmina depone un unico uovo all'interno di crepe o cavità degli alberi che viene covato anche dal maschio. Alla schiusa il piccolo viene nutrito con il cibo rigurgitato da entrambi i genitori.

Credit immagini di Massimiliano Di Giovanni – Archivio Bioparco