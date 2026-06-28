Addio Palla: è morta la cagna simbolo della Sardegna. Era stata ritrovata con un cappio al collo

Palla e Monica Pais



Dopo settimane di racconto sui social, la veterinaria Monica Pais ha ufficializzato la morte di Palla, la Pitbull che aveva salvato anni fa da un'orribile destino. Le parole che accompagnano il post sono un omaggio e un atto di dolore per la perdita di un cane e, allo stesso tempo, il ricordo di una storia di vita complessa che è potuta rifiorire quando la veterinaria, dieci anni fa, salvò la cagna ritrovata con un cappio intorno al collo che le aveva provocato una reazione tale da renderle la testa enorme, a forma di palla appunto.

"Stamattina Palla ha spiccato il volo verso quell'iperuranio fantastico da cui sicuramente è arrivata 10 anni fa – ha scritto Pais – Mi ha lasciato sgomenta e frastornata, perché fino a ieri sera seppure stanca aveva mangiato e mi aveva fatto le feste . Come sempre la avevo messa a letto, aiutandola a camminare e sistemandole la cuccia accanto a noi e il lenzuolino fresco e non so cosa potrà rimanere di me ora seduta su questo divano vuoto, in questa casa e in questo mio mondo dove tutto è impregnato di lei. Mi ha regalato anche la sua morte senza che dovessimo aiutarla, senza che dovessimo spingere il narcotico nelle sue vene. Tra le mie braccia e tra quelle forti di Paolo. A casa all'improvviso, senza soffrire. E' morta nel suo vero Regno, quello del mio cuore, in cui però vivrà per sempre e di cui era e rimarrà regina incontrastata. Mia piccola Palla , quanto mi hai voluto bene e quanto te ne ho voluto, mio amore, mia tenerezza".

Nel gennaio del 2016 Palla divenne diventata tristemente nota per essere stata trovata con un laccio di nylon stretto intorno al collo: messo con tutta probabilità quando ancora era una cucciola, praticamente la cagna aveva continuato a crescere così e alla fine il collare di nylon le era penetrato nelle carni, facendole gonfiare a dismisura il muso e causando una profonda infezione e altre gravi problematiche. Il ricovero nella Clinica Duemari di Oristano della veterinaria era stata la sua salvezza e la sua storia, condivisa su Facebook proprio da Pais, aveva fatto il giro d’Italia. Alla fine, dopo un lunghissimo percorso di recupero, Palla era guarita e Pais l'aveva adottata, fondando anche la onlus "Effetto Palla" dedicata alla cura degli animali in difficoltà.

Nel 2024 Monica Pais ha anche pubblicato un libro sulla vicenda, intitolato “Palla. Storia del cane che mi ha cambiato la vita” ed è stato un successo letterario a cui sono seguiti anche altri libri della veterinaria. Gli ultimi giorni di Palla sono stati raccontati sempre attraverso i social, fino ad arrivare al post di questa mattina con l'addio di Monica alla sua fedele compagna di vita.