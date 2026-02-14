Addio al gatto Rossini, simbolo di Rovigo: “Sei morto a San Valentino ma resterai per sempre nei nostri cuori”

Il gatto Rossini, simbolo di Rovigo



Stamattina 14 febbraio, poco prima delle 8, Rovigo si è svegliata senza più il suo cittadino più amato. Rossini, il gatto arancione famoso per essere diventato la mascotte cittadina, è stato investito all’angolo della Farmacia Tre Mori in via Celio.

La notizia si è diffusa immediatamente tra residenti e commercianti, scatenando un'ondata di tristezza e la coincidenza con la ricorrenza di San Valentino ha reso il tutto ancora più amaro, come segnalato anche i tanti cittadini che in queste ore gli hanno detto addio sui social: "È stato investito da un'automobile nel giorno degli innamorati. E noi ne eravamo tutti innamorati".

La storia del gatto Rossini e come è stato investito

Rossini era arrivato in Italia dalla Bosnia nel 2013, quando aveva solo un anno, e aveva scelto la vita da gatto libero, eleggendo come suo territorio il centro storico di Rovigo. Era possibile avvistarlo all'ingresso del Tribunale, nei cortili delle scuole, sulle scale dei palazzi antichi, ma non disdegnava anche bar e negozi dove non gli venivano mai negate leccornie e carezze. Tante le foto che sui social in questi anni hanno testimoniato il profondo legame tra il micio e la sua comunità.

Era facile riconoscerlo tra gli altri per il bel mantello arancione acceso e il carattere socievole sia nei confronti degli amici di sempre che dei turisti occasionali. Tante le persone che, armate di macchina fotografica, giravano per le vie sperando di immortalare le sue apparizioni tra panchine, vetrine e piazze.

Non è mancata anche qualche disavventura, ma il micio è sempre caduto su quattro zampe, fino all'impatto mortale con l'autovettura. Il conducente si è subito fermato e sul posto è intervenuta la Polizia locale, ma per lui non c'è stato niente da fare.

L'addio della Sindaca: "Rovigo perde un pezzo di cuore"

Tra i tanti addii commossi che in queste ore stanno riempiendo i social, dove Rossini poteva contare su un folto gruppo di follower, c'è anche quello della sindaca Valeria Cittadin, che gli ha dedicato un lungo post.

"Ciao Rossini, compagno silenzioso delle nostre giornate, presenza discreta ma capace di unire un’intera comunità. Sei stato molto più di una mascotte: sei stato un simbolo di affetto, di semplicità, di quella dolcezza che rende speciale la nostra città. Quanti sorrisi hai regalato, quante carezze, quante foto e momenti condivisi tra grandi e bambini. Oggi Rovigo ti saluta con gratitudine e commozione. La tua assenza lascia un vuoto, ma il ricordo resterà vivo nelle piazze, tra le nostre vie e nei cuori di tutti noi. Grazie per l’amore che ci hai donato."