A Pescara cani e persone potranno essere seppelliti insieme: via libera dal Consiglio comunale

Il Comune di Pescara si aggiunge finalmente alla lista di quelli che consentono la tumulazione degli animali insieme ai loro umani. Il Consiglio comunale, recependo le indicazioni della legge regionale 48 del 2023, ha approvato la modifica del Regolamento cimiteriale per ciò che riguarda gli animali d'affezione. Un passo avanti che riguarda moltissime famiglie preoccupate di non poter condividere anche ciò che c'è dopo, insieme al loro compagno animale.

La tanto attesa modifica del Regolamento cimiteriale è stata salutata con entusiasmo dal coordinatore regionale della Lega Vincenzo D’Incecco, primo firmatario della legge regionale 48 del 2023, e Maria Luigia Montopolino, capogruppo leghista al Comune, anche lei fra le principali fautrici del progetto di legge.

Cosa cambia a Pescara per la tumulazione congiunta di persone e animali

Si trova in Francia il più antico cimitero per animali familiari del mondo, è stato istituito nel 1899, ben 126 anni prima di quello di Pescara



La modifica al regolamento cimiteriale di Pescara permette ora che le ceneri di cani e gatti, dopo la cremazione, siano deposte in un'urna separata accanto ai resti del loro umano. L'iniziativa risponde a una crescente richiesta da parte dei cittadini che considerano gli animali domestici membri effettivi della famiglia. e la possibilità di una sepoltura congiunta offre un nuovo riconoscimento del legame profondo tra gli animali e le loro famiglie.

Per poter riposare con i loro umani gli animali devono essere rispettate alcuni requisiti igienico-sanitari. Innanzitutto gli animali devono essere previamente cremati e le loro ceneri collocate in urne separate all'interno delle tombe familiari. Tutte le spese relative alla tumulazione degli animali sono a carico dei loro umani di riferimento.

Il testo, inoltre, impegna la giunta a realizzare un'ulteriore modifica per realizzare un cimitero destinato agli amici a quattro zampe. Ad oggi, il più antico cimitero per animali familiari del mondo è quello di Asnières-sur-Seine, a Parigi, istituito nel nel 1899, mentre il primo italiano è stato realizzato a Roma in epoca fascista per accogliere l'amata gallina del dittatore Benito Mussolini.

Cosa prevede la legge regionale abruzzese per la tumulazione degli animali

Nel 2023 l'Abruzzo si è aggiunto alla lista di Regioni che negli ultimi anni hanno approvato la sepoltura congiunta per esseri umani e animali, come la Lombardia e il Piemonte. Le "Disposizioni in materia di tumulazioni degli animali da affezione ed ulteriori disposizioni" sono nate allo scopo di integrare la legge regionale 41 del 2012 e consentire la tumulazione degli animali nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i Comuni avrebbero dovuto adeguare i propri regolamenti di polizia mortuaria e cimiteriale, ma non sempre è avvenuto con puntualità. La nuova sensibilità delle persone però sta lentamente cambiando anche le priorità della politica, un Regolamento alla volta.