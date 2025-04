A cavalcioni su un alligatore per difendere il suo cane: così Kim ha salvato la sua Kona

A Tampa, in Florida, durante una passeggiata una cagna è stata attaccata dal grande rettile. La sua umana di riferimento è riuscita a salvarla salendo a cavalcioni sull'animale e riuscendo ad aprirgli la bocca.

Non ci ha pensato due volte e si è gettata nel fiume, tra le fauci di un alligatore, per salvare il suo cane. E' successo a Tampa, in Florida, dove una donna che si chiama Kim Spencer ha visto la sua Kona mentre veniva attaccata dal grosso rettile balzato fuori dal lago dove la coppia si era recata a fare una passeggiata.

Kim ha raccontato alla Fox di Miami che lei e la sua cagna di 9 anni stavano passeggiando in prossimità di un lago quando in un attimo, dopo aver sentito un movimento alle loro spalle, ha visto il grande rettile attaccare Kona, afferrandola e tenendo la sua testa in bocca. Kim ha così fatto a sua volta un balzo, ha preso l'alligatore per la coda e gli si è messo a cavalcioni aprendo la bocca dell'animale a mani nude.

"Siamo state semplicemente fortunate perché, con la stessa rapidità con cui ci ha rincorso, è tornato in acqua e io mi sono rialzata e siamo usciti da lì", ha dichiarato la donna ai media locali. "Non c'è stato il tempo di avvertire il pericolo del resto ma appena l'animale ha mollato la presa ho iniziato a tirare via Kona e siamo scappate: sta bene, è un cane davvero forte".

La dinamica che la donna ha descritto è quella che gli alligatori mettono in atto quando attaccano le prede, la cui caratteristica principale è proprio il movimento silenzioso e poi improvvisamente rapido nell'afferrare la preda. "E' saltato fuori dall'acqua all'improvviso e l'ha presa: aveva tutta la sua testa dentro la bocca. Io ho smesso di pensare e mi sono tuffata su di lui. Mi dava le spalle, quindi sono riuscita a saltare sul suo dorso".

Sia Kim che Kona hanno avuto bisogno di punti di sutura, ma stanno bene e i danni riportati non sono nulla rispetto a ciò che sarebbe potuto accadere. L'alligatore americano (Alligator mississippiensis) è un predatore abbondante nella maggior parte degli ecosistemi acquatici in tutto il sud-est degli Stati Uniti. Poiché si trova all'apice della catena alimentare, la sua presenza è fondamentale per tenere sotto controllo le popolazioni delle prede delle quali si nutre mantenendo, così, il giusto equilibrio all'interno delle zone umide da lui abitate.