40 scimmie in fuga da un centro di ricerca negli USA. Le autorità: «Chiudete a chiave porte e finestre»

I primati, di cui non si sa quale sia la specie, sono riusciti ad allontanarsi dal centro di ricerca Alpha Genesis nella Carolina del Sud. Non è la prima volta che nella zona si verifica un episodio del genere: il caso più noto avvenne nel 2016 quando furono 19 gli animali "in fuga" che furono però ricatturati dopo sei ore dall'allontanamento.

Via dalle gabbie, libere di nuovo o forse per la prima volta: in Carolina del Sud la polizia sta dando la caccia a 40 primati che sono riusciti ad uscire da un centro di ricerca della Alpha Genesis, nella contea di Beaufort.

Le autorità hanno avvertito la popolazione locale, chiedendo ai cittadini di chiudere a chiave porte e finestre dopo che la sera del 6 novembre i 40 animali sono in qualche modo riusciti ad evadere dalla struttura in cui si effettuano test per sviluppare terapie rivolte al trattamento dei disturbi cerebrali umani.

Non si sa a quale specie appartengano i primati e da parte di Alpha Genesis ancora non è stato rilasciato alcun commento su quanto accaduto. Secondo la descrizione che la stessa azienda fa del tipo di contesto in cui gli animali sono detenuti, si tratta di «una delle strutture per primati non umani più grandi e complete degli Stati Uniti, progettata specificamente per le scimmie».

Nella contea sono state distribuite delle trappole e piazzate delle telecamere a infrarossi nel tentativo di localizzarle da parte del dipartimento di polizia di Yemassee. «Se avvistate uno degli animali fuggiti – hanno scritto in una nota diramata alla popolazione le autorità locali – contattate immediatamente il 911 e astenetevi dall'avvicinarvi a loro».

Per quanto riguarda i 40 esemplari in giro per la contea, non si sa nemmeno a quali esperimenti fossero sottoposte né se siano state esposte a qualche malattia. L'azienda ha un contratto federale che consente di gestire una colonia di ben 3.500 soggetti sull'isola Morgan, al largo della costa della Carolina del Sud, nota anche come "Monkey Island".

Non è la prima volta che nella zona si verifica un episodio del genere, secondo la stampa locale sono state diverse le evasioni da parte dei primati sottoposti a sperimentazione e il caso più noto avvenne nel 2016 quando furono 19 gli animali "in fuga" che furono però ricatturati dopo sei ore dall'allontanamento.