La fuga della gru coronata africana: dallo zoo alla libertà sulla spiaggia della Schiranna a Varese

Un animale molto raro ha trovato 'casa' sulla spiaggia antistante al lago della Schiranna a Varese. L'esemplare è fuggito dallo zoo limitrofo dopo che una volpe ha rotto la recinzione. Si tratta di un esemplare vissuto in cattività ma che in natura è classificato come "a rischio estinzione"

Sulla spiaggia della Schiranna, una piccola zona di Varese di fronte all'omonimo lago, c'è una presenza che mai prima era stata osservata in zona. Si tratta di una gru coronata africana che è riuscita a fuggire dallo zoo e si è stanziata in un habitat più congeniale alla sua originaria nicchia ecologica.

Questo animale che passeggia sulla riva ed è diventato oggetto di video e foto da parte delle persone che, purtroppo, oltre a riprenderla le danno anche da mangiare, soprattutto pane. La gru africana, in particolare, si ciba di piante, semi, grano, insetti, rane, vermi, serpenti, piccoli pesci e le uova di altre creature acquatiche.

Alimentare la fauna selvatica non è mai una buona idea e fa parte del nostro istinto all'accudimento senza pensare davvero poi al benessere degli animali. Succede puntualmente con gli animali che vivono nelle aree verdi delle nostre città, tanto che nel tempo sono spuntati i cartelli che indicano proprio di non farlo, e ora succede con questo raro uccello che appartiene alla famiglia dei Gruidi.

La gru coronata grigia – che è nota con diversi altri nomi tra cui gru coronata africana, gru dell'Africana orientale e e gru crestata – vive nelle aree meridionali e nel sud est dell'Africa. Si tratta di una specie classificata come "in pericolo" dalla IUCN.

Questo individuo però pare essere nato in cattività, secondo quanto dichiarato dal responsabile dello zoo da cui è fuggito che si trova a pochi metri dalla spiaggia della Schiranna. Come sia arrivata a stare lì, infatti, lo ha spiegato al giornale locale Varesenews: "Una volpe ha rotto la rete di protezione – ha spiegato l'uomo – Era già capitato in passato, ma in quell’altro caso la gru era presto ritornata. Ora però la gente la segue e le dà pure da mangiare, quindi non ci pensa affatto a tornare da noi, almeno per ora».