2 mila lamantini sono morti in Florida a causa della fame e dell’inquinamento

Sono 2 mila i lamantini morti in Florida in due anni a causa dell'inquinamento del loro habitat e dell'esaurimento delle scorte di cibo. Lo denuncia l'ong internazionale Center for Biological Diversity.

A causa di una serie di una serie di circostanze innescate dall'essere umano, sono morti oltre il 20% dei lamantini della Florida. «È un ecocidio – denunciano dalla ong – si tratta della prova che siamo in piena crisi».

Chi è e dove vive il lamantino della Florida

Il lamantino della florida è una sottospecie del lamantino delle Indie Occidentali (Trichechus manatus) che vive nelle acque costiere e nei fiumi dello Stato. In qualche caso attraverso la costa della Louisiana arrivano fino al Texas, mentre nei mesi più freddi dell'inverno migrano le acque più calde della Florida settentrionale.

Questi animali sono noti anche come "mucche di mare" per la loro abitudine di cibarsi delle piante acquatiche in un modo che ricorda il modo di pascolare proprio delle mucche. Un lamantino può consumare dal 4 al 9% del suo peso corporeo al giorno. Una quantità importante se pensiamo che possono arrivare a pesare oltre 1.500 chilogrammi per una lunghezza di quasi 4 metri.

Questi erbivori marini dall'indole pacifica da molti anni a rischio, tanto da essere stati a lungo protetti dall'Endangered Species Act, il testo che negli Stati Uniti garantisce misure di protezione alla fauna selvatica a rischio di estinzione.

Le minacce alla sopravvivenza del lamantino della Florida

Nel 2017 però lo status di protezione dei lamantini è stato ridotto e ora però gli attivisti, in ragione del numero di morti, chiedono che venga ripristinato: «L'Endangered Species Act salva quasi tutte le specie a cui viene garantita la piena protezione – ricordano dal Center for Biological Diversity – È esattamente ciò di cui i lamantini hanno bisogno per sopravvivere a un habitat tossico ed evitare l'estinzione».

A questo scopo gli attivisti hanno presentato una petizione al Fish and Wildlife Service, il dipartimento che negli Stati Uniti si occupa di fauna selvatica: «Siamo pronti a combattere in tribunale per salvare queste creature uniche».

Questi mammiferi marini negli anni sono stati oggetto anche di atti criminali. Nel gennaio del 2021 un lamantino è stato trovato privo di vita nel fiume Homosassa, in Florida, con la scritta "Trump" incisa in lettere maiuscole su tutta la lunghezza del dorso.

Le minacce più concrete alla sopravvivenza di questi animali però non sono quelle dirette, ma quelle indirette, come la distruzione del loro habitat a causa dell'inquinamento e dell'antropizzazione: «Gran parte dell'habitat dei lamantini è avvelenato, e ciò contribuisce alle proliferazione di sostanze tossiche, con effetti nocivi su tutto l'ecosistema. I lamantini sono minacciati anche dai traumi da taglio e da corpo contundente causati dagli urti con le imbarcazioni».

Secondo quanto riferito dagli attivisti, in media, ogni anno in Florida quasi 100 lamantini vengono uccisi dai diportisti.