Tico affronta il viaggio più lungo mai percorso da un lamantino

Il lamantino Tico si è reso protagonista di un'insolita avventura: ha percorso ben 4 mila chilometri, il più lungo tragitto mai percorso da un individuo della sua specie.

Ha battuto il record nuotando dallo Stato di Ceará, in Brasile, al Venezuela, dove si trova attualmente. Grazie al segnalatore gps gli studiosi sono stati in grado di seguire esattamente il percorso compiuto dall'animale.

Il viaggio di Tico



In 62 giorni ha percorso circa 4.017 chilometri attraversando acque oceaniche profonde, una anomalia per i lamantini che solitamente prediligono le acque basse vicino alla costa. Secondo uno studio dedicato al viaggio di Tico, la traiettoria e la velocità è stata influenzata della forte Corrente del Brasile settentrionale.

L'avventura sarebbe stata quindi del tutto involontaria per il povero animale che infatti è stato trovato stordito e privo di forze. A causa della perdita di peso significativa e della forte debilitazione Tico è stato ospitato dal Parco zoologico e botanico di Bararida, in Venezuela, ma i ricercatori di Aquasis propongono di riportarlo in Brasile.

Aquasis è l'Associazione per la Ricerca e la Conservazione degli Ecosistemi Acquatici che monitorava Tico attraverso il gps, ben prima del suo record. La storia di Tico infatti inizia nel 2014.

Chi è il lamantino Tico

Tico è un lamantino delle Indie Occidentali (Trichechus manatus). Nell'estate del 2014, quando era ancora un cucciolo, si arenò sulla spiaggia das Agulhas, a Ceará. Qui venne salvato dai ricercatori di Aquasis, lo spiaggiamento infatti è la causa di morte più comune tra i piccoli della specie.

Tico restò all'interno del centro di recupero per quasi otto anni, un tempo decisamente più lungo dei suoi conspecifici che invece vengono rilasciati dopo circa 5 anni. Finalmente però aveva dimostrato di essere in perfetta salute e soprattutto di riuscire a procurarsi il cibo in modo autonomo.

L'animale è stato quindi rilasciato il 6 luglio 2022 non lontano dal luogo in cui era stato trovato otto anni prima. Nei giorni immediatamente successivi è parso subito evidente che qualcosa non andasse: Tico si è spostato in acque profonde, cosa strana per questi erbivori marini che si nutrono delle piante che trovano sul fondale. In realtà, Tico era già preda delle correnti che il 24 agosto lo avrebbero fatto approdare in Venezuela.

Fortunatamente i ricercatori prima di lasciarlo andare gli avevano applicato il segnalatore gps che ha permesso di seguire tutta la sua personale odissea sudamericana.

Il lamantino delle Indie Occidentali

Tico è uno dei mille individui della sua specie rimasti a sud della foce del Rio delle Amazzoni. Nell'ultimo secolo, la diminuzione dell'habitat delle mangrovie, le collisioni con le barche e il bycatch (la cattura accidentale durante la pesca) hanno determinato una sensibile diminuzione della popolazione.

«Aiutare la specie a riprendersi è un compito erculeo – fanno sapere da Aquasis – I lamantini appena salvati richiedono molto tempo e attenzione. I cuccioli devono essere svezzati con latte artificiale senza lattosio almeno cinque volte al giorno, mentre altri vengono sottoposti a prelievi di sangue di routine ed esami medici. Gli individui che mostrano segni di indipendenza passano dalle vasche degli acquari ai recinti costieri, dove possono acclimatarsi al loro ambiente naturale».

L'ong ha salvato più di 70 cuccioli dal 1994, quando ha iniziato a liberare i lamantini a largo di Ceará. Nel 2019 è stato costruito un recinto innovativo, utilizzando galleggianti modulari in polietilene ad alta densità, nell'ambiente marino, a circa 200 metri dalla costa. Questa struttura ospita lamantini come Tico dal 2020 e di questi, cinque sono stati rilasciati con gps.