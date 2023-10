Vita da influencer per Phoebe, la figlia di Bill Gates pubblica un video virale con il padre Pohebe Adele Gates ha pubblicato un video girato insieme al padre su una terrazza con vista sullo skyline di Manhattan. Il video è un montaggio molto semplice dei due che bevono un bubble tea. La sequenza ha totalizzato 11 milioni di visualizzazioni.

A cura di Valerio Berra

Bill Gates al momento è al nono posto tra gli uomini più ricchi del mondo. Ha un patrimonio di circa 109 miliardi di dollari e soprattutto un posto d'onore nella storia della tecnologia per aver fondato Microsoft insieme a Paul Allen, l’azienda che ha lanciato il sistema operativo Windows e il pacchetto Office. In pratica Gates ha plasmato il modo in cui usiamo i computer oggi. Nel 1994 ha sposato Melinda French e ha avuto tre figli: Jennifer Katharine, Rory John e Pohebe Adele. È la lei la più piccola (nata nel settembre del 2002) e da circa un anno ha aperto un account TikTok per raccontare la sua vita.

Al momento Phoebe sulla piattaforma ha 204.000 follower e 1,8 milioni di Like. È un inizio, certo ma per affermarsi su TikTok servono numeri molto più alti. A lanciare Phoebe è stato l’ultimo video, un montaggio di dieci secondi in cui beve un Bubble Tea su una terrazza con vista skyline di Manhattan. Il video ha fatto oltre 11 milioni di visualizzazioni. Anche il primo video, postato nel giugno del 2022, era stato girato insieme al padre. Era sempre un montaggio, questa volta di un red carpet, e in una delle sequenze compariva sempre il bubble tea. Quasi un canone.

Il profilo TikTok della figlia di Bill Gates

Complice un discreto pacchetto di notorietà acquisita dalla famiglia, Phoebe oltre al suo profilo TikTok gestisce anche un profilo Instagram da 365.000 follower. Studi a Stanford e suoi social non si limita a raccontare la vita di una ragazza benestante. Phoebe parla anche di salute delle donne e educazioni sessuale. In una serie di video parla anche di contraccettivi insieme alla madre Melinda. In diversi contenuti parla anche di aborto, difendendo la sentenza della Corte Suprema Roe contro Wade.

Anche se non sembra intenzionata a seguire le orme del padre nel campo dell’informatica, Phoebe cita spesso Bill e il suo lavoro a Microsoft. In un video Phoebe ha ricondiviso uno dei momenti più importanti e cringe della carriera del padre: il lancio del pacchetto software Microsoft Windows 95. Mentre gli altoparlanti pompavano Start Me Up, Bill Gates e gli ingegneri di Microsoft sono corsi sul palco per esibirsi in una serie di discutibile di balletti.