Una fabbrica Tesla ha ordinato 4.000 torte in una piccola pasticceria: poi ha disdetto tutto Durante il fine settimana centinaia di clienti si sono messi in fila per comprare le torte del panificio, una dimostrazione di sostegno dopo il racconto di Voahangy Rasetarinera sui social.

A cura di Elisabetta Rosso

È il 14 febbraio, Tesla chiama la panetteria The Giving Pies di San Jose, California, ordina 4.000 torte, poi disdice tutto, senza pagare nulla. Il caso è stato denunciato sui social dalla proprietaria della panetteria Voahangy Rasetarinera: "Per me è chiaro che la cultura aziendale di Tesla dia priorità alla convenienza rispetto alla responsabilità, ignorando il sostentamento dei proprietari di piccole imprese come me", ha scritto in un post su Facebook. "Ho raccontato questa situazione perché voglio che Tesla capisca che non è solo una questione frivola: è la vita delle persone che sta influenzando, soprattutto in questa economia".

Dopo qualche giorno è arrivata la risposta di Elon Musk: "Ho appena scoperto questa cosa, faremo in modo di risolvere con la panetteria. Le persone dovrebbero sempre poter contare sul fatto che Tesla faccia del suo meglio”, spiega su X. Un rappresentante Tesla ha spiegato che chi aveva inoltrato l'ordine non era autorizzato a gestire i pagamenti.

L'ordine annullato di Tesla

Elon Musk ha mantenuto in parte la promessa fatta su X, Rasetarinera ha infatti confermato al Guardian tramite una mail, che "Tesla ha pagato 2.000 dollari" per l'ordine annullato. Il pagamento però copre solo il costo degli ingredienti che la panetteria aveva acquistato per realizzare l'ordine annullato. La proprietaria infatti ha spiegato che per dedicarsi alle 4.000 torte di Tesla ha dovuto disdire altre consegne e rifiutare le richieste di alcuni clienti.

“Questa esperienza diventa un esempio per mostrare quanto le piccole imprese siano vulnerabili quando hanno a che fare con aziende più grandi. Nonostante i nostri migliori sforzi per mantenere i nostri impegni e fornire un servizio di qualità, spesso siamo lasciati alla mercé delle decisioni prese nei consigli di amministrazione aziendali”, ha spiegato Rasetarinera.

Il sostegno da parte della comunità

Durante il fine settimana centinaia di clienti si sono messi in fila per comprare le torte del panificio, una dimostrazione di sostegno dopo la denuncia di Rasetarinera sui social. "Oh mio Dio, è incredibile", ha detto la proprietaria di The Giving Pies alla NBC Bay Area. “Sono sbalordita. Io non l'ho fatto per questo, ma sono così grata. È fantastico. Le persone sono fantastiche”. Ha poi aggiunto: "Sebbene le azioni di Tesla possano aver causato battute d'arresto temporanee, non mi impediranno di perseguire la mia passione e di servire la mia comunità con integrità e orgoglio."

Un residente che si è messo in fila per acquistare le torte di The Giving Pies ha raccontato a NBC Bay Area: “È difficile che questi posti che non sono delle catene sopravvivano. Quindi ho pensato che sarebbe stato bello sostenerli in qualche modo, e poi le torte sembrano fantastiche".