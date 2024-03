Un monolite perfetto compare nel Galles: “Sembra che gli alieni l’abbiano fatto cadere dal cielo” Le installazioni metalliche erano già apparse nel 2020 nello Utah, in California, in Romania, e sull’Isola di Wight. Hanno innescato pellegrinaggi religiosi e spedizioni investigative per scoprire l’origine delle sculture. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

ODISSEA NELLO SPAZIO | Il monolite che compare all'inizio della pellicola

Craig Muir martedì mattina esce di casa per fare la solita passeggiata. Sta camminando verso Hay Bluff nel Galles quando nota qualcosa di strano. Lungo la strada c'è un monolite di colore argento. "Sembrava che fosse appena caduto dallo spazio", ha raccontato Muir al New York Times. "Deve essere una sorta di installazione artistica. Se non sapessi nulla, guardandolo, avrei potuto facilmente pensare che fosse stato lasciato cadere da un UFO o qualcosa del genere".

Il monolite è alto tre metri e largo 45 centimetri, "sembra fatto di acciaio perché ovviamente chiunque l'abbia messo lì non vuole che arrugginisca", ha spiegato Miur. L'uomo ha proseguito poi con la descrizione, spiegando che il monolite sembra molto pesante, resiste ai venti forti della zona e ha bordi lisci e lucenti.

I monoliti fanno parte dell'iconografia del mistero, basti pensare alla sentinella nera che compare in 2001: Odissea nello spazio. È diventata uno dei simboli della fantascienza del XX secolo, spesso associata alle divinità, alla conoscenza o messaggi alieni. L'apparizione improvvisa va ad alimentare la narrazione mistica intorno al monolite. Non è il primo, nel 2020 infatti in diversi Paesi sono apparse installazioni simili che avevano innescato pellegrinaggi religiosi, e spedizioni investigative per scoprire l'origine delle sculture.

Il monolite trovato in Galles

Miur è uno scalpellino, "sono molto interessato al metallo, e la mia opinione professionale è che chiunque lo abbia realizzato ha fatto un ottimo lavoro", non ci sono infatti segni di saldatura evidenti. "Ho pensato che fosse un po' bizzarro e che potesse far parte di una ricerca scientifica per raccoglie l'acqua piovana", ha detto. Non è l'unico ad aver segnalato il monolite, anche Richard Haynes ha raccontato a WalesOnline di aver visto l'installazione mentre correva su Hay Bluff.

Hay Bluff è una collina all'estremità settentrionale delle Black Mountains, un vasto massiccio montuoso che si trova a cavallo del confine tra il Galles sud-orientale e l'Inghilterra, e fa parte del Parco Nazionale di Brecon Beacons. Essendo un'area protetta molto probabilmente la presenza del monolite sarà temporanea, "non posso dire quanto tempo resterà lì, a dire il vero", ha detto Miur. "Conoscendo i nostri parchi nazionali, non prenderanno alla leggera l'installazione di cose senza il loro permesso."

Le strane installazioni comparse nel 2020

Gli strani monoliti metallici nel 2020 si sono sono materializzati ovunque. Nello Utah, in California, in Romania, sull'Isola di Wight, nei Paesi Bassi, in Germania e in Spagna. L'estetica delle sculture sembra riprendere l'Obelisco Spezzato di Barnett Newman o le pareti d'acciaio di Richard Serra. The Art Newspaper ha osservato che gli oggetti assomigliavano alle "sculture di assi indipendenti" dell'artista minimalista John McCracken, che nel 2011 visse nel New Mexico. Sui social diversi utenti hanno ipotizzato l'origine aliena dei monoliti, per altri invece erano router Wi-Fi, e c'era anche chi sosteneva che fossero stati installati segretamente dal governo. Il collettivo "The Most Famous Artist" fondato dall'artista americano Matty Mo, ha poi rivendicato alcuni dei monoliti sparsi per il mondo.