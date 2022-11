Tutto quello che devi sapere su Marvel Snap, il gioco di carte a tema supereroi L’ultimo grande successo del settore è Marvel Snap, gioco di carte collezionabili per dispositivi mobile sviluppato da Second Dinner e prodotto da Nuverse. Ecco le novità in arrivo.

A cura di Lorena Rao

Il nome Marvel è ormai a tutti gli effetti sinonimo di successo. Dopo i fumetti, i supereroi americani di casa Disney sono riusciti a conquistare negli anni anche cinema, serie tv e videogiochi. L'ultimo grande successo del settore è Marvel Snap, gioco di carte collezionabili per dispositivi mobile sviluppato da Second Dinner e prodotto da Nuverse. A dare maggiore garanzia al progetto vi è la direzione di Ben Brode, già noto per Hearthstone, popolare gioco di carte di Blizzard.

Lanciato lo scorso 18 ottobre per smartphone, il card game è già diventato un fenomeno tra gli appassionati e le appassionate di supereroi Marvel. Il merito va alle meccaniche di gioco semplici e accessibili, soprattutto dopo il recente aggiornamento che alleggerisce uno degli aspetti più problematici dei giochi di carte collezionabili: l'introduzione alle regole. Il tutto è contorniato da un'estetica davvero pregevole, che ripercorre anni e anni della storia del fumetto americano attraverso eroi, nemici, luoghi e icone Marvel. Il gioco è stato ben accolto da critica e pubblico, con milioni di download nelle prime settimane e con una media voti pari a 8,5 su Metacritic, il principale sito aggregatore di voti del settore videoludico.

Nonostante l'ottima stato con cui si presenta, Marvel Snap è privo di una componente importante: la modalità PvP, cioè la possibilità di giocare contro altre persone. Lo sarà ancora per poco però, perché un portavoce dello studio di sviluppo di Marvel Snap ha rivelato al Washington Post che il multiplayer PvP verrà introdotto entro la fine dell'anno, quindi tra novembre o dicembre 2022. A questo punto è facile aspettarsi nelle prossime settimane l'annuncio ufficiale della data di lancio della modalità in questione, che arriverà tramite aggiornamento.

Leggi anche GTA 6 è stato hackerato: svelati tutti i video del nuovo gioco di Rockstar Games

Non è ancora tutto, oltre al multiplayer PvP, il gioco di carte collezionabili prevede l'arrivo di gilde, di un nuovo sistema di ranking e di ulteriori modalità competitive. Il tutto all'interno di modifiche ed estensioni generali. Per provare Marvel Snap, è possibile andare sul sito ufficiale del gioco.